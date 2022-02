Tout peut partir en fumee…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au parti Rassemblement des Democrates, Nationaux, Progressistes (RDNP), nous gardons une foi inebranlable en un possible relevement du pays, sans nous bercer d’illusions, en faisant preuve d’un optimisme beat. En meme temps qu’une grande majorite de citoyennes et citoyens souhaitent leur delivrance du joug des gangs armes, <>, l’autre partie, une minorite vorace, tire grand profit de la detresse engendree par le kidnapping, la privation du simple droit de chacun de vaquer librement a ses occupations essentielles, quotidiennes, de fonder des esperances concretes en son avenir, en la transformation de sa terre natale en terre promise.

Suivant un constat fait, ces derniers temps, nous risquons de voir, toutes les richesses materielles, immaterielles du pays, partir en fumee, au propre comme au figure. Le Cap-Haitien connait un infernal cycle d’incendies, jamais maitrises, qui laisse prevoir que — de ce patrimoine historique, donc, touristique — il ne restera finalement que les cendres. Et que dire des risques sismiques qui planent lourdement sur une memoire vivante de l’epoque coloniale, objet de grande curiosite pour certains ! Nos inquietudes touchent egalement la ville de Jacmel qui, au fil des jours, s’etait construit une reputation de capitale culturelle du pays, avec son carnaval et la creativite debordante de ses artisans du papier mache. Le Nord et le Sud du pays ne communiquent plus, deviennent distants, rendant impossible toute conjugaison au passe pour orienter le present et construire l’avenir. Alors que — depuis plusieurs decennies — la republique voisine nous a dame le pion dans le domaine du tourisme et s’en sert pour batir sa richesse et attirer des capitaux etrangers y afferents.

Au RDNP, nous sommes en mesure d’indiquer la fuite des devises et capitaux haitiens draines par nos voisins, consequemment a la grande desesperance politique devenue permanente. Rien qu’a noter le nombre de compatriotes de la diaspora qui, a contrecoeur, prennent des vacances chez nos voisins et/ou investissent dans l’immobilier, soit a des fins rentables, soit dans la perspective d’une retraite doree ou paisible. En plus, il faut prendre en compte la fuite des familles, des jeunes, des cerveaux dans cet exode debride pour echapper au regne des tenebres des gangs armes a savates et a cravate. Tout peut partir en fumee si nous n’y prenons garde. Si nous ne taisons pas nos rancoeurs residuelles, nos folies furieuses, nos apatridies crapuleuses et ardeurs belliqueuses… Si nous ne nous reconnaissons pas soeurs et freres d’une Patrie, communement detenteurs de cet heritage a preserver, ennoblir, faire fructifier, a tirer de l’incertitude, de la desherence patriotique active, donc, dument coupable.

Au RDNP, si nous gardons la foi inebranlable en la regeneration du pays, au relevement de notre Haiti, c’est en raison de la capacite de nous transcender et de transcender les desaccords pour trouver l’accord minimal sur la direction du chemin et des chantiers des esperances concretes.

Ensemble, ensemble, ensemble, jusqu’a la victoire finale.

Met men, pran desten nou an men.