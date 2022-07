Tout va bien pour Bedjine

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La chanson <> de Bedjine fait son chemin. C’est d?j? la fi?vre sur les diff?rentes plateformes en ligne. Seulement quelques jours apr?s sa sortie, ce morceau bat d?j? un grand record. Le clip connaitra-il le m?me succ?s que celui de <> qui a accumul? de millions de vues ? On n’est pas encore l?. Une chose est s?re, Bedjine poursuit sa course fulgurante dans le HMI.

M?lancolique, la chanson <> de Bedjine est d’une sensibilit? ? toucher l’?me dans ce qu’elle a de vrai, de beaut? et de puret?. Elle nous pousse ? aller chercher la part d’humanit? qui est en nous, la part de cette femme d?laiss?e. Par sa force musicale, cette chanson pla?t. Elle d?range aussi dans la mesure o? elle pose un ensemble de probl?matiques li?es ? la famille monoparentale, la paternit? responsable et l’absence.

Figurant sur la liste des 12 personnalit?s de l’ann?e 2021 du journal Le Nouvelliste, Marie Bedjine Love David alias Bedjine fait encore sensation sur la toile avec le clip de sa nouvelle chanson, <>. Et, sans son compagnon de toujours <>, cette fois-ci. Dans ce morceau, c’est vraiment une Bedjine courageuse qui se met dans la peau d’une m?re avec son enfant dans les bras, comme sa seule raison de vivre, pour dire ? son ex que tout va comme dans le meilleur des mondes. Bedjine raconte l’histoire de cette femme abandonn?e connaissant toutes les peines du monde en pleine grossesse. L’artiste montre sans fard l’irresponsabilit? des jeunes hommes face ? leur responsabilit?.

