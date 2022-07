Trafic d’armes et munitions, coup de filet des douanes et de la police ? Port-de-Paix

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

120 000 cartouches r?partis dans 157 caisses, trois armes de poing (deux pistolets 9 mm et un revolver cal 38 ), 30 chargeurs et 20 ?tuis de fusil Ak-47, 3,890 dollars Us, 814,343 gourdes ont ?t? saisis au port de Port-de-Paix, transport?s par le navire Miss Lili, en provenance de la Floride (USA) et chez Edy Lafrance par la douane et la Police natioanale d’Ha?ti (PNH), vendredi 1er juillet 2022, peut-on lire dans une note obtenue du directeur d?partemental du Nord-Ouest de la PNH, Jean Bruce Myrthil par le Nouvelliste ce samedi.

Au terme de la perquisition au domicile de Edy Lafrance, le nomm? Fritz Jean Relus, qui avait r?ceptionn? une partie de cette cargaison dissimul?e dans <>, a ?t? appr?hend? aux ordres du commissaire du gouvernement, Me Michelet Virgile.

La police a ?mis trois avis de recherche contre les pr?sum?s trafiquants d’armes et de munitions nomm?s Marie Guirl?ne Estimable (exportatrice), Wilfrid Estimable ( importateur) et Edy Lafrance pour l’entreposage et la distribution ill?gale d’armes et de munitions. Des dispositions vont ?tre prises contre Cargo Shipping Lines qui a transport? ces armes et ces munitions ill?galement, selon cette communication de la direction d?partementale du Nord-Ouest de la police.

Le d?tail de l’inventaire des articles saisis indique que 114 000 cartouches sont de calibre 5,56 mm (fusil d’assaut) et 4000 autres sont de calibre 7,62 mm destin?es ? des fusils d’assaut encore plus puissants. 2000 cartouches sont calibre 9mm.

Le coup de filet intervient ? un moment o? des bandits, dans l’Ouest ou dans le Nord-Ouest multiplient leurs m?faits, kidnappings, homicides, vols ? main arm?e au pr?judice de la population. Cette saisie jette ?galement une lumi?re crue sur l’implication d’Ha?tiens de la diaspora dans le trafic d’armes et de munitions en Ha?ti.

En mai dernier, l’acte d’accusation pr?sent? par devant un tribunal am?ricain avait all?gu? que, de septembre ? novembre 2021 au moins, Germine Jolly <>, ex-chef des 400 Mawozo, Eliande Tunis, 43 ans, un citoyen am?ricain, de Pompano Beach, en Floride ; Jocelyn Dor, 29 ans, un citoyen ha?tien qui r?sidait ? Orlando, en Floride, et Walder Saint. Louis, 33 ans, un citoyen ha?tien qui r?sidait ? Miami Tunis, Dor et St. Louis ont conspir? pour acqu?rir et fournir des armes ? feu et des munitions aux membres du gang 400 Mawozo en Ha?ti.

D?but juin 2022, <>, pouvait-on lire dans un article du Miami Herald. Il est accus? d’avoir tent? d’exporter 21 armes et chargeurs vers Ha?ti sans licence du minist?re du Commerce. Parmi les marques et mod?les : Smith & Wesson M&P 15, Glock 19 gen 4 et Ruger 9E-SC. Un mandat d’arr?t a ?t? ?mis contre Laurent, selon le bureau du procureur des ?tats-Unis. On pense qu’il se trouve en Ha?ti, avait ajout? le Miami Herald.

Par le pass?, il y eu d’autres saisies d’armes et de munitions dans d’autres ports dont ceux de St-Marc, de Cap Ha?tien et de Lafito, dans l’Ouest.