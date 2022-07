Trafic d’armes : L’ancien commissaire du gouvernement de Port-de-Paix, Michelet Virgile, transf?r? ? la DCPJ

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Soulignons que tr?s t?t ce mercredi 13 juillet 2022, une quantit? de 175 cartouches de calibre 9mm ont ?t? de nouveau saisies ? la douane de Port-de-Paix. Selon le juge de paix Paul Blanc qui a proc?d? au constat l?gal, ces munitions ?taient r?parties dans trois caisses contenant chacune 50 cartouches et le reste (25) se trouvait dans le chargeur de pistolet de calibre 9mm appartenant ? Jean Talien Frontil propri?taire pr?sum? de la cargaison consfiqu?e. Saisi du dossier, l’actuel commissaire du gouvernement a.i Bertin Vital a plac? en garde ? vue Jean Talien Frontil et Colbert G?lin, les deux personnes impliqu?es dans le d?barquement de cette nouvelle cargaison de munitions.

Inculp? pour “fautes administratives graves”, l’incarc?ration de l’ex-chef de poursuite de cette juridiction a eu lieu suite ? sa d?cision de rel?cher le 6 juillet dernier Jonas Georges et Fritz Jean Relus qui ont ?t? arr?t?s dans le cadre d’une importante cargaison de munitions et d’armes ? Port-de-Paix.

