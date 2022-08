Trafic d’armes : L’?glise ?piscopale coop?re avec les autorit?s et n’assurera <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’inventaire de la fouille d’un container au port de Port-au-Prince arriv? en franchise, au nom de l’?glise ?piscopale, avait r?v?l? la saisie de 18 armes automatiques dont 6 AK-47, des Galil et des M-4, un fusil calibre de 12, quatre ? six armes de poing, presque 20 000 cartouches, 120 chargeurs d’armes de diff?rents calibres.

Le comit? permanent de l’?glise ?piscopale d’Ha?ti, communion anglicane, dans un message adress? au clerg? et aux fid?les, r?affirme sa coop?ration avec les autorit?s et indique <>.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.