Trafic ill?gal d’armes et de munitions : le commissaire du gouvernement a.i de Port-de-Paix r?voqu?

Le commissaire du gouvernement a.i de Port-de-Paix, Me Michelet Virgile, a ?t? d?mis de ses fonctions pour “fautes administratives graves”, le vendredi 8 juillet 2022, a appris Le Nouvelliste de plusieurs sources au niveau du parquet.

Cette r?vocation survient deux jours apr?s que le commissaire Michelet Virgile a ordonn? la lib?ration le 6 juillet 2022 de Jonas Georges et Fritz Jean Relus, les deux personnes arr?t?es dans le cadre de cette affaire de saisie de 120 000 cartouches, trois armes de poing (deux pistolets 9 mm et un revolver cal 38 ), 30 chargeurs et 20 ?tuis de fusil Ak-47 lors d’op?rations men?es par la douane et le parquet de Port-de-Paix le 1er juillet 2022.

Contact? par t?l?phone, le directeur d?partemental du Nord-Ouest de la PNH, Jean Bruce Myrthil, a confi? ce samedi 9 juillet 2022 que les avis de recherche ?mis par la Police nationale d’Ha?ti (PNH) ? l’endroit de Marie Guirl?ne Estimable et Wilfrid Estimable comme pr?sum?s trafiquants d’armes et de munitions, et d’Edy Lafrance pour entreposage et distribution ill?gale d’armes et de munitions sont toujours en vigueur.