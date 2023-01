Trag?die de l’ann?e attribu? ? la mort de Mikaben: <>

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Ticket rend un hommage posthume ? l’artiste Mikaben. <>, a-t-elle expliqu? ce mercredi 11 janvier sur Magik9.

Trag?die est un mot propre pour d?crire la mort de Mikaben persiste et signe madame Alexis. <> <>, a clarifi? Ga?lle Alexis rappelant que Ticket a ?t? pr?sent depuis le d?but de la trag?die, du concert de Carimi ? Paris jusqu’? la derni?re messe c?l?br?e ? l’Eglise Saint-Pierre de P?tion-Ville.

<>, s’est rem?mor? la r?dactrice en cheffe de Ticket Magazine.

Ajouter Mikaben dans les De l’ann?e 2022 ” c’?tait une fa?on pour Ticket de lui rendre hommage. Si on faisait un Awards c?r?monie, ce ne serait pas un troph?e qu’on allait lui remettre. ? ce moment, on demanderait ? tout le monde de se lever, pour observer une minute de recueillement, nous allions diffuser ses musiques, nous allions projeter ses oeuvres (musiques, vid?os), les hommages, nous demanderions au public de c?l?brer la vie et les oeuvres de l’artiste. Il n’y a pas moyen de dire que la trag?die de l’ann?e signifie une chose positive. Il n’y a aucune fa?on de mettre la trag?die de l’ann?e en comp?tition. De l’ann?e de Ticket Magazine c’est pour souligner les faits, les r?alisations les oeuvres et aussi les artistes qui ont marqu? l’ann?e. La mort de Mikaben est une trag?die qui a marqu? l’ann?e 2022. C’est un fait. Nous ?tions oblig?s de le souligner. Nous ne l’avons pas soulign? en guise de r?compense ou pour dire que c’est un fait positif >>, a insist? madame Alexis.

Ticket est un m?dia objectif avec des journalistes. Nous nous basons sur des faits. >> <>, indique Ga?lle Alexis.

<>, a clam? Frantz Duval, directeur de Ticket Magazine et r?dacteur en chef du journal Le Nouvelliste qui intervenait lui aussi dans la matinale de Magik9, Panel Magik.