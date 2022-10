<>, tranche Georges Michel

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le gouvernement est devant le fait accompli par rapport ? l’ampleur de la violence des gangs. << Ils mettent la pression sur Ariel Henry depuis plus d'un an pour qu'il puisse solliciter l'intervention d'une force ?trang?re. <>, a expliqu? M. Michel se rappelant que << le 17 octobre 2021 le premier ministre Ariel Henry n'a pas pu d?poser une gerbe de fleurs au Pont-Rouge ? l'occasion de comm?moration de l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines parce qu'il s'est heurt? ? l'opposition de Barbecue (chef de la f?d?ration des gangs baptis?e G-9). Selon lui, ce spectacle montre qu'Ariel Henry ne commande rien, mais plut?t ce sont des bandits qui sont aux commandes sur le terrain. <>, a-t-il clam?.

