Transition de rupture et bonne gouvernance en Haiti : Quand l’implication de la societe civile derange

La societe haitienne, comme nous le savons tous, est l’aboutissement final d’une confrontation dans la societe coloniale qui la precedait. Peut-on ainsi dire qu’elle soit le resultat d’une crise provoquee par les contradictions qui traversaient la colonie ? Quelle qu’en soit la reponse, la revolution inachevee de 1804 n’a pas resolu les differends sociaux qui caracteriserent l’epoque coloniale. Haiti est donc une societe en crise depuis sa naissance. En avancant que <>, le professeur Glodel Mezilas, dans son livre intitule <>, caracterise Haiti comme un pays intrinsequement et structurellement en crise. Si nous sommes perpetuellement en crise, cela renvoie a une certaine incapacite d’agir ou a l’incapacite de trouver une solution appropriee et apte a eradiquer cette crise endemique. Notre inaptitude a solutionner nos problemes, j’en ai fait mention dans mon livre, Les Defis du Developpement Durable en Pays Sous-Developpes, en evoquant un probleme d’ecologie sociale pour decrire le contexte socio-environnemental haitien. Dans ce meme ordre d’idee, le Professeur Mezilas est un peu plus explicite. Il nous dit que <>. Donc, le fait de ne pas savoir comment resoudre la crise haitienne a partir de nos <> pour citer le professeur, ne fait que resurgir sur forme d’autres crises ayant peut-etre la ou les memes causes.

La resolution d’un probleme quelconque est fonction d’un diagnostic adequat qui permet de bien cerner le noeud gordien de l’affaire. Bien diagnostiquer la crise haitienne, et en apporter les changements durables auxquels nous aspirons, depend de la deliberation et de la participation active des citoyens qui doivent, ensemble, identifier les problemes et choisir les points importants devant faire l’objet d’une conference nationale. Malgre les defis qui jonchent la voie de la participation citoyenne en Haiti, il nous faut absolument pouvoir trouver ceux et celles qui peuvent habiliter leurs concitoyens au dialogue actif et participatif necessaire. Cela pourrait etre possible grace au developpement de liens sociaux, quoique faibles qu’ils puissent etre, mais surtout grace a une certaine franchise ou esprit d’ouverture entre toutes les parties impliquees. L’auteure Britannique Marilyn Taylor (2011) nous enseigne que <>, mais c’est le contraire lorsque <>. Rien n’est simple en Haiti et le gouvernement est souvent sourd, aveugle, muet et ferme. Etant donne que les choses resteront complexes jusqu’a ce que le changement puisse se produire, et puisque, selon Taylor, la participation communautaire peut devenir une lutte entre les citoyens et leur gouvernement lorsque les interets communautaires ne sont pas en phase avec ceux de l’Etat, alors l’objectif de la participation citoyenne doit donc etre atteint de maniere a ce que les citoyens ouvrent le gouvernement. C’est ce que Abbott (1996) appelle un <> (cite par Taylor, 2011). La tentative d’ouverture du gouvernement par l’engagement des citoyens, pour une meilleure gouvernance, est ce dont nous assistons aujourd’hui en Haiti. Elle se manifeste a travers l’implication de la societe civile pour l’elaboration de la proposition d’une transition de rupture, dite Accord Montana.

L’Accord Montana, bien qu’il ne soit pas la seule proposition de transition gouvernementale, attire a tort ou a raison des critiques variees, certaines plus insensees que d’autres. Les plus insensees et vitriolees viennent d’une frange de la classe politique traditionnelle qui semble avoir peur de la participation active des citoyens dans un exercice qui peut redefinir la democratie en Haiti. L’Accord Montana qui est devenu l’Accord PEN-MONTANA, quoique initie de maniere differente des mouvements citoyens qui ont secoue le monde occidental, est pour nous autres haitiens ce que nous avons de plus rapproche de ces initiatives qui reinventent les grandes democraties occidentales, a l’instar du Mouvement des Indignes qui a bouscule les pratiques democratiques traditionnelles dans une partie de l’Europe et de l’Amerique du Sud. Mais contrairement a ce qui se passe ailleurs, ou la participation directe et innovatrice des citoyens dans les affaires socio-politiques est plus ou moins acceptee, des acteurs passifs et actifs de la societe haitienne (politiciens et membres de la societe civile organisee) tirent a boulets rouges sur l’initiative Montana parce que selon eux, ou pour des raisons voilees, la societe civile doit rester en dehors de l’arene politique. Ces gens-la ont une idee erronee de ce qu’est la societe civile au XXIe Siecle. Ils continuent d’evoluer selon cette vieille pensee de philosophie politique qui oppose la societe civile a l’Etat ou a la classe politique. Cette vision ancienne du terme <> a connu une certaine evolution depuis le temps de Karl Marx. En opposition a Alexis de Tocqueville, par exemple, Marx considerait l’Etat comme une derivee de la societe civile, et que celle-ci est en droit de se revolter quand l’Etat menace meme son existence. En temoigne le mouvement Solidarnosc en Pologne et les autres mouvements sociaux en Europe de l’Est avant la chute du mur de Berlin. Ceux qui mesinterpretent deliberement la proposition MONTANA, ceux qui ne la comprennent pas malgre l’avoir lu et ceux qui la calomnient sans en avoir pris connaissance doivent cesser la politicaillerie, ce matraquage politique de bas etage qui ne servira pas la republique.

Depuis 2010, et meme un peu avant, la societe civile s’impose sur la scene publique et s’immisce activement dans les affaires politiques qui concernent l’interet commun. L’Organisation des Nations Unies definit la societe civile comme <>. C’est la une vision tres optimiste et positive de la societe civile qui est vue comme un corps social pouvant faire avancer des ideaux. Quant a elle, La Banque Mondiale classe la societe civile comme <> Le terme renvoie ainsi a <>. De ces deux definitions, il est donc possible de dire que la societe civile n’est pas tout a fait apolitique comme on veut le faire croire en Haiti. Elle a bien sa place dans le debat politique de la transition de rupture pour faire avancer ce qu’on nous a toujours refuse. Ainsi, l’idee d’imposture qu’on veut attacher a l’acte pose par le Conseil National de Transition (CNT) a travers l’accord modifie PEN-MONTANA est farfelue et grandiloquente.

Pour ceux qui pensent que la societe civile, ou le citoyen individuellement, doit se confiner a voter periodiquement et livrer ensuite l’exercice de la democratie a des representants qui ne se soucient guere des interets et desiderata du peuple, je rappelle que nous sommes a l’ere du developpement durable. Ils doivent savoir que le concept de developpement durable repose sur l’engagement des citoyens en faveur d’une gouvernance democratique participative et d’actions sociales. D’ou le concept de bonne gouvernance comme quatrieme pilier a cote des aspects economiques, sociaux et environnementaux qui definissent le developpement durable. L’auteur americain William Lafferty suggere que la gouvernance, dans sa forme la plus efficace, est une emanation du systeme en place. Il avance que <>. Ainsi, il est tout a fait normal de penser que les gouvernements qui se sont engages a atteindre les objectifs du developpement durable doivent egalement s’engager dans le changement des systemes existants qui ont accouche du sous-developpement. Si la gouvernance, dans un environnement de developpement durable, n’est plus synonyme de diriger pour maintenir le statu quo, cela ne necessitera pas seulement la participation des entites gouvernementales conventionnelles. La bonne gouvernance commande des partenariats qui sont cruciaux pour le developpement economique et politique durables. Ainsi, la volonte politique, la participation d’acteurs multiples (secteur prive, societes a but non-lucratif, societe civile et groupes communautaires…) et l’implication des citoyens dans la planification et la prise de decision sont des aspects importants. Dans cette meme lignee, Alain Deneault, auteur de <>, evoque la mefiance dont font objet les institutions publiques. Pour en pallier, la doctrine de la bonne gouvernance <>. Donc, nous sommes loin de la pensee philosophique de John Locke pour qui la societe civile soit ce regroupement d’individus au nom desquels est institue un quelconque pouvoir. De ce fait, les sujets politiques ne sont plus les seuls tenants de l’exercice des pouvoirs, n’en deplaisent aux politiciens qui se considerent comme les seuls aptes a prendre les decisions politiques.

D’autres auteurs, comme Leal Filho, soutiennent que <>. Partant du principe que la gouvernance du developpement durable soit etroitement associee a la coordination des activites gouvernementales de base avec les processus d’interactions sociales, Filho et ses collegues considerent la gouvernance pour la durabilite comme un concept qui commande un changement dans l’approche de gouvernance, la participation des acteurs non-etatiques et l’innovation institutionnelle. Ils mentionnent egalement que la gouvernance est specifique a un contexte local, tout en faisant valoir que la gouvernance pour la durabilite implique une societe qui oriente son aptitude et sa capacite pour integrer les politiques afin de concevoir sa propre voie de developpement. Pour que cela se produise, ils estiment qu’il est necessaire d’avoir un certain niveau de confiance entre les acteurs officiels et les citoyens. En Haiti, c’est l’absence d’un niveau minimal de cette confiance mutuelle qui nous empeche de resoudre nos crises socio-politiques. Si nous voulons refaire l’histoire en affrontant le defi d’elever avec succes le niveau de bien-etre de nos concitoyens, nous devons pousser nos gouvernants et gouvernes a changer les systemes qui nous ont gardes enfermes dans le medievisme. En depit de tous les obstacles au developpement durable associes aux pays en developpement, Haiti doit reorganiser son environnement sociopolitique pour creer un environnement propice au developpement si elle entend faire sa rentree parmi les pays emergents. Pour reussir nous devons trouver la formule de cohesion sociale pour embrasser collectivement l’idee de bonne gouvernance pour mettre fin a nos crises politiques recurrentes. Dr. Mezilas (Ph. D) nous dit que <>. Il nous presente la crise comme une <>. Ce sont ces possibilites-la que nous offre l’Accord Montana selon la methodologie utilisee pour constituer le gouvernement de transition de rupture. Si nous croyons fermement que nous ne pourrons pas resoudre les problemes avec ceux qui ont contribue a les engendrer, ainsi que leurs complices d’hier et d’aujourd’hui, il nous faut donc prendre du temps pour vider les contentieux, resoudre les problemes conjoncturels et entamer les exercices de deliberation publique avant d’arriver a la conference nationale, cet exercice de dialogue inter-haitien qui doit jeter les bases d’une solution structurelle a la crise haitienne. Certains disent que MONTANA nous fait perdre du temps, que les onze millions d’haitiens ne peuvent plus attendre sous pretexte qu’il faut laisser la voie libre au pouvoir. Je comprends leurs apprehensions, mais laisser la voie libre au pouvoir c’est enteriner le projet PHTK-Jovenel Moise dont Dr. Ariel Henry et allies sont porteurs dans un gouvernement de facto.

La bonne gouvernance n’est pas seulement la gestion des affaires de l’Etat, a la maniere de la gestion des entreprises privees, sans se soucier de l’idee politique. La bonne gouvernance est donc une affaire de leadership eclaire, et elle exige une collaboration parfaite entre les differents acteurs du corps social. Puisque la bonne gouvernance depend d’une bonne strategie politique et de l’implication totale des citoyens dans les affaires publiques, les citoyens, specifiquement les gens de la majorite silencieuse, doivent etre revigores et habilites a participer au processus de changement social qui, dans le contexte socio-politique d’aujourd’hui, semble etre entrave par notre incapacite, ou du moins par l’intransigeance de certains acteurs politiques. Ceci contribue a corser un probleme deja complexe a la base et nous maintient dans une impasse politique qui paralyse le pays depuis 2018-2019. D’ou l’aboutissement a ce vide institutionnel total caracterise par la caducite ou le dysfonctionnement du parlement haitien, l’assassinat d’un President en fonction et l’installation d’un Premier Ministre sans legitimite aucune. Tout ceci porte a conclure qu’instaurer la bonne gouvernance en Haiti n’est pas un defi que nous pourrons relever si les acteurs sont et restent si polarises. L’Accord Montana est ce que j’appelle une communaute locale organisee qui vole au secours de l’Etat pour denouer la crise societale en Haiti. Il faut que les secteurs sains de la vie nationale volent maintenant au secours de l’Accord Montana. Nous devons encourager le dialogue avec le pouvoir pour integrer ceux qui sont encore recuperables dans le college presidentiel, mais il ne faut surtout pas sacrifier les elus de Montana, surtout l’ancien Senateur Steven Benoit, elu Premier Ministre selon l’entente PEN-MONTANA qui prevoit un seul Premier Ministre.

Les nombreux desaccords sur les accords me laissent dubitatif sur un quelconque denouement de la crise haitienne. La peur de certains face aux idees novatrices de MONTANA et les interets exclusifs des autres peuvent contribuer a nous faire rater l’opportunite d’implementer une solution haitienne a cette crise qui n’en finit pas. Au lendemain de <>, nous avions passe outre l’opportunite de concocter un pacte national de bonne gouvernance pour le developpement en enterrant nos querelles politiques pour construire nos institutions. Nous avions choisi de ne pas commencer a agir autrement. Aujourd’hui, avec l’opposition d’hier qui collabore avec leur ennemi politique de l’ere Martelly-PHTK, nous faisons encore face au durcissement des positions politiques infantiles. Face a la necessite de changement, la velleite de rupture et l’idee de finir avec l’eternelle transition democratique, que faire de notre Haiti ? Que faire ? Ou va la nation ? (Je reformule cette meme question que j’avais posee a mes contemporains le 29 Mars 2016 dans un article publie dans les colonnes du Nouvelliste).

Certains diront que nous devons changer de systeme, mais on ne change pas de systeme comme on change de chemise. Les systemes fonctionnent sous la base de rapports inter-systemiques (entre systemes et sous-systemes) et interhumains dans un echange mutuel entre les citoyens et leur environnement. Si le dialogue a encore sa place dans le processus de changement, ce a quoi certains d’entre nous semblent ne pas se souscrire, en temoigne le refus des acteurs socio-politiques de s’engager dans des pourparlers sinceres pendant toute la periode 2018-2021 et la reticence au dialogue franc qui se manifeste aujourd’hui. Quant a la reponse a ma question de 2016, je peux, a la lumiere de mes observations, avancer que nous arriverons la ou nos leaders (tous secteurs confondus) sont capables de nous emmener.

Raphael N. Jean-Francois, MPA

MPS-Developpement Economique Communautaire

