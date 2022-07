Transition de rupture : le pr?sident ?lu de l’accord de Montana y croit encore

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La guerre en Europe provoque des perturbations dans le commerce international et le march? financier, ce qui n’est pas sans cons?quence sur l’?conomie d’Ha?ti, a mis en garde l’?conomiste, rappelant que le pays importe plus de soixante pour cent des produits pour la consommation. Fort de ce constat, Fritz Alphonse Jean estime qu’un consensus entre tous les acteurs s’impose. <>, a-t-il affirm?.

En d?pit du fait que les protagonistes de la Primature et Montana n’arrivent pas ? s’entendre sur l’id?e de l’ex?cutif bic?phale ou monoc?phale durant les discussions, Fritz Alphonse Jean croit encore en une transition de rupture pour sortir le pays du spectre de la violence, de la corruption et de l’impunit?. <>, a exhort? l’?lu de l’accord de Montana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.