Triple assassinat spectaculaire au centre de Port-au-Prince

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Mercredi 9 f?vrier 2022. Presqu’? l’angle des rues des Casernes et du Centre, la mi-journ?e ?tait ordinaire pour les gagne-petit, cireurs de chaussures, chauffeurs de taxis, <>, cuisini?res de <>. Mais vers 13 heures, tout a bascul? dans cette rue o? se trouve Le Nouvelliste, la prison civile de Port-au-Prince, ? environ une minute en voiture du Palais national et d’autres centres de pouvoir. Sortis de nulle part, des hommes arm?s circulant ? motocyclette ont ouvert le feu sur quatre occupants d’une Mitsubishi Montero de couleur grise, immatricul?e BB 30489, gar? ? moins de dix m?tres de Casimir Legal group Law Firm.

Trois occupants, Lionel Desrosiers, Willy Jean Fran?ois et Camille Philippe, tous ?g?s de plus de cinquante ans, sont tu?s sur le coup. Sur le si?ge avant, les corps encore chaud de deux hommes, affaiss?s, ensanglant?s. Un troisi?me, en costume lui aussi, est retrouv? le visage sur le bitume, le reste du corps dans le v?hicule, comme s’il tentait d’?chapper ? ces assassins.

<>, a confi? au Nouvelliste Me Jean Riboul Casimir, soulignant ?tre l’avocat de l’un d’eux, Lionel Desrosiers. Un jeune confr?re, bless? lors de l’attaque, les avait accompagn?s, a-t-il expliqu? au journal en d?but de soir?e, remont? apr?s avoir pass? trois heures ? l’h?pital de l’universit? d’Etat d’Ha?ti sans pouvoir faire une radiographie, exig?e avant d’op?rer ce jeune avocat bless?.

Entre commentaires ?mus, expressions de d?ception et de col?re, les images de ce v?hicule et des corps cribl?s de balles ont circul? sur l?s r?seaux sociaux ? la vitesse de l’?clair. Environ trois heures apr?s les faits, le juge de paix James St-Germain a verbalis? et ordonn? la lev?e des cadavres vers une morgue priv?e de la capitale.

Dans la majorit? des cas de morts violentes, la police n’ouvre aucune enqu?te, a confi? sur Magik9 Jocelyne Colas No?l de la Commission Justice et Paix (CJILAP). Elle d?nonce l’impunit? et les responsables de pouvoir font des promesses d’assurer la s?curit? de vies et des biens. Ils se moquent de nous, a soutenu Jocelyne Colas No?l.

La militante des droits humains a observ?, en fonction des chiffres collect?s par CJILAP, une augmentation des morts violentes en janvier 2022 comparativement ? janvier 2021. En janvier 2021 34 cas ont ?t? recens?s contre 40 en janvier 2022. Pour toute l’ann?e qui vient de s’?couler, la commission a recens? 664 morts morts violentes, a expliqu? Jocelyne Colas No?l.