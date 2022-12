Tritonne Dolc?, juriste et dipl?m?e en sciences infirmi?res ? 61 ans

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

? l’aube de cette nouvelle carri?re, elle souhaite consacrer beaucoup de temps ? l’enseignement. Former les g?n?rations futures est sa passion. Elle vient de s’en donner les moyens. R?aliste et confiante, elle ne sait pas quel chemin le devoir et ses ambitions lui indiqueront de prendre. Elle confie ?tre toujours pr?te ? affronter les nouveaux d?fis. De grands r?ves, la passion, l’?ducation comme m?canisme de d?fense, l’humilit?, le courage, l’abn?gation, la volont? de servir, autant de caract?ristiques qui pourraient r?sumer la vie de Tritonne Dolc?. Comme la journaliste Juliette Hochberg l’?crivait ? propos de Simone Veil, c’est un privil?ge pour elle de vivre “tant de vies dans une vie.”

2018-2022, 4 ann?es en sciences juridiques, Tritonne Dolc? tient ? rendre un hommage ? son mari qui a ?t? tr?s compr?hensif. << M?me en ?tant ? l'universit?, je gardais mon emploi. J'ai d? laisser le travail chaque jour plus t?t pour arriver ? temps en salle de classe. Quand je rentrais, au lieu de se plaindre mon mari allait dormir sur la "galerie" pour me laisser ?tudier dans la chambre. J'?tudiais de 11 heures du soir ? 3 heures du matin religieusement", se souvient cette femme de foi qui s'occupe de la sensibilisation pour pr?venir certaines maladies dans son ?glise.

Se faire un nom, voil? ce qui a pouss? Tritonne Dolc? ? int?grer la Facult? de droit et des sciences juridiques des Gona?ves. <>, rapporte-t-elle tout en soulignant comment ? chaque fois son intelligence et son assiduit? ? la t?che lui permettaient de prendre le dessus. <>, ironise-t-elle.

Baccalaur?at en main dans une ?poque o? cela suffisait pour trouver un travail en Ha?ti. Des ?tudes en sciences infirmi?res auxiliaires o? elle est sortie laur?ate de sa promotion, un emploi dans un programme de tuberculose ? Croix-des-Bouquets o? elle ?tait responsable de la sensibilisation. En se rapprochant de la cinquantaine, Tritonne Dolc? avait, pour plus d’un, tout ce qu’il faut pour vivre et laisser passivement au destin le luxe de pouvoir faire son oeuvre tranquillement. Mais, c’?tait sans compter sur son ambition de se faire un nom dans cette soci?t?. <>, avoue-t-elle.

Au d?tour d’une conversation avec sa petite soeur, cette derni?re lui conseille, non sans r?criminations, de terminer ses ?tudes secondaires et de pr?cher par l’exemple comme a?n?e de la famille. Son ego touch?, elle retrouve le chemin de l’?cole ? 38 ans. <>, s’enorgueillit-elle.

