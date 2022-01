Trois ans de succ?s pour Fortifiant Ecole de Football

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>? Pour d?battre ce th?me, les deux intervenants ont pu, gr?ce ? Yve Berline Bald? jouant le r?le de mod?ratrice, capter l’attention du public faisant le d?placement en grand nombre ? la salle paroissiale de Lascahobas. Pour lancer les d?bats, Fritz Andr?, ?ducateur et directeur du coll?ge Saint Gabriel a pris la parole en premier. Il en a profit? pour ?laborer sur la pratique sportive en milieu scolaire. Le responsable du Coll?ge Saint Gabriel n’a pas rat? l’occasion pour inviter l’?tat Ha?tien ? accorder beaucoup plus d’attention aux ?coles du pays. Il demande aussi aux autorit?s d’avoir les yeux riv?s sur des ?coles pour mieux prendre connaissance de leur fonctionnement, notamment au programme d’?ducation physique et sportif (EPS).

Le pr?sentateur vedette de l’?mission “App?ritif des sports” sur la radio Magik9 a dans son intervention comme le deuxi?me conf?rencier du jour encourag? les jeunes ? faire de l’?ducation leur priorit?.

Tr?s bref, explicite, concis et pr?cis, M. Alexandre a su bien g?rer le public afin qu’il puisse bien s’adapter ? son orateur. Le r?dacteur du journal Le Nouvelliste a conseill? aux jeunes joueurs de FEF de faire ce qu’il aime vraiment avec passion. En outre, le natif de Marchand Dessalines se dit tr?s content de sa premi?re visite ? Lascahobas et se veut ?tre un bon conseiller pour nous les responsables de cette ?cole.

La conf?rence s’est achev?e ? compter de 12 heures, et quelques heures apr?s, la f?te allait continuer au parc Saint Gabriel ? 16 heures. En lever de rideau, les U13 de RJM, une ?cole de football venant de Mirebalais, ont ?t? d?faits 0-1 par les enfants de Verdil Moncher. Par ailleurs, la cat?gorie U17, emmen?e par Pierre-Ronald Honor?, qui affrontait l’?quipe du Lascahobas FC, s’est impos?e facilement 3 buts ? 0, sous les ordres de Dudley Revost.

Cerise sur le g?teau, les responsables de Fortifiant Ecole de Football ont fait des heureux en remettant des plaques d’honneur et certificats ? des gens qui ne cessent de supporter les activit?s de FEF. Dans ce petit jeu, le comit? en a profit? pour honorer L?gupeterson Alexandre, journaliste de la Magik9 depuis plus de 24 ans et r?dacteur du journal Le Nouvelliste, pour son excellent travail dans la soci?t? ha?tienne. Durant cette activit?, le FEF a honor? le tr?s grand footballeur lascahobassien, l’ancien de Roulado de la G?nave, Pierre-Ronald Honor?, pour son implication dans l’avancement du Football Lascahobas. On a aussi assist? ? la remise des certificats de remerciements aux diff?rentes personnes faisant partie du programme de parrainage mis sur pied par Fortifiant Ecole de Footbal afin de pouvoir mieux aider les enfants en difficult? ? pratiquer cette discipline sportive qui est le football.

<>, a fait remarquer Anderson Br?vil, l’un des membres fondateurs de FEF.

S’il faut le rappeler, Fortifiant Ecole de Football a ?t? fond?e un 30 d?cembre 2018 par un groupe de jeunes Lascahobassiens notamment Dudley REVOST, Jean Anderson BREVIL, Moncher VERDIL, Woodley REVOST et Rolph Venson TOUSSAINT. Cet ?tablissement, reste jusqu’? date l’unique ?cole de football de la commune.

Longue vie ? Fortifiant Ecole de Football !