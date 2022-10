Trois bless?s par balle au cours d’une manifestation aux Cayes, ce 17 octobre

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A l’appel de la mobilisation g?n?rale lanc?e pour ce 17 octobre 2022, plusieurs centaines de membres de la population aux Cayes ont manifest? ? travers les rues de la ville. Alors que la manifestation ?tait pacifique, des agents de l’Unit? d?partementale de maintien d’ordre (UDMO) l’ont dispers? ? coups de gaz lacrymog?ne et des tirs nourris. Au moins trois personnes ont ?t? bless?es par balle suite aux diff?rentes interventions de la PNH qui se montre toujours tr?s hostile aux manifestants et aux travailleurs de la presse aux Cayes.

