Trois immeubles a l’etude pour reloger le palais de justice

Le gouvernement est d’accord pour la delocalisation du palais de justice au Bicentenaire, un quartier en plein coeur de Port-au-Prince controle par des groupes armes. Objet de beaucoup de pressions de la part du barreau de la capitale et des associations de magistrats, le ministre de la Justice et de la Securite publique a confie au Nouvelliste que trois immeubles sont actuellement a l’etude pour reloger le palais de justice.

Impuissante face aux groupes armes qui terrorisent la population au Bicentenaire, c’est la justice qui y fuit la fureur des gangs. Depuis plus d’un an, les avocats et les juges font pression sur le gouvernement pour le forcer a delocaliser le palais de justice. Les sit-in et les notes de protestations sont sur le point de porter leurs fruits. Trois options d’immeubles s’offrent actuellement au gouvernement.

<>, a confie au Nouvelliste le ministre de la Justice et de la Securite publique.

Selon Me Berto Dorce, un deuxieme local est a l’etude pour reloger le Palais de Justice. Il s’agit de l’immeuble logeant la Banque de l’union haitienne (BUH) au bas de Lalue.

Un troisieme immeuble situe au Champ de Mars est aussi a l’etude pour loger le palais de justice. <>, a revele le ministre Berto Dorce dans une interview telephonique accordee au journal.

Pour le moment, aucune date n’est encore arretee pour la delocalisation officielle du Palais de justice. Cependant, les discussions avancent considerablement notamment pour le local de l’ASPEC.

<>, a confirme au journal Me Robinson Pierre-Louis, secretaire general du barreau de l’ordre des avocats de Port-au-Prince.

Selon les informations, <>, a-t-il regrette.

Me Robinson Pierre-Louis a souligne que le <>, a-t-il menace.

Par ailleurs, interroge sur la greve des greffiers qui en est a sa deuxieme semaine, le ministre s’est dit confiant quant a un accord avec les grevistes. Cependant la derniere rencontre avec les greffiers n’a donne aucun resultat. La greve est donc maintenue.