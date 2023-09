Trois individus dont deux présumés assassins arrêtés par la PNH à Milot

​

​

Trois individus dont deux présumés assassins appréhendés par la Police Nationale d’Haïti (PNH) à Milot.

La Police Nationale d’Haïti (PNH) informe que dans le cadre de l’enquête autour de l’assassinat de Louis Elima Mathias dit Lemercier, des agents du SDPJ/Nord, accompagnés de la BI/ Cap, ont procédé, le samedi 2 septembre 2023 à l’arrestation d’Adelin Louinord. Ce dernier est l’un des présumés auteurs du crime.

Lors de l’arrestation du présumé criminel, un pistolet de calibre 9 millimètres, une cagoule, une paire de menottes, 31 cartouches de calibres différents, une paire de jumelles ont été retrouvés en sa possession.

Deux autres suspects répondant aux noms de Kettelie Bien-Aimé, 46 ans, et Felix Ulrick dit Ti Joe, 55 ans, ont été également appréhendés lors de cette opération.

La PNH précise par ailleurs qu’Adelin Louinord et Ulrick Felix étaient activement recherchés pour assassinat, et association de malfaiteurs. Ils dirigent un groupe spécialisé dans la spoliation foncière et la dévastation de terrains privés. Ils sont aussi accusés de vols à main armée, et d’autres actes compromettants.

Quatre autres suspects impliqués dans l’assassinat de Louis Elima Mathias, dans la localité de Lambert, le 20 janvier 2023, sont toujours activement recherchés par la police du Nord.

À lire aussi:

Canalisation de la rivière Massacre: le gouvernement dominicain fâché, Claude Joseph réagit