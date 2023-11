Trois jours d’atelier à l’intention des responsables des Centres du soir par le MENFP

​

Le MENFP organise trois jours d’atelier à l’intention des responsables des Centres du soir.

En vue de renforcer les capacités pédagogiques et didactiques des Centres du soir, le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) organise trois jours d’atelier, du mardi 28 au jeudi 30 novembre 2023, à l’intention des responsables des Centres du soir. Selon une note du MENFP, ils sont 45 responsables, moniteurs et monitrices issus de 20 Centres du soir évoluant dans la Direction départementale d’éducation de l’Ouest qui sont réunis à l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale, dans le cadre de cette formation.

De l’avis du directeur de l’enseignement fondamental, Kendy Nicolas, cet atelier facilitera à ces acteurs décisifs de ce sous-secteur de l’éducation de disposer d’outils capables de les rendre plus efficaces dans leur travail en faisant une meilleure utilisation des programmes accélérés développés par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle avec le support de certains partenaires techniques et financiers dont l’UNESCO.

Toujours selon la note du MENFP, la tenue de cet atelier autour de six disciplines, à savoir: andragogie, créole, français, mathématiques, sciences sociales et sciences expérimentales s’inscrit dans les lignes d’action du ministère qui visent à transformer l’école haïtienne. A l’ouverture de cet atelier, le ministre Nesmy Manigat a plaidé pour l’inclusion et l’équité dans le système éducatif.

Selon lui, offrir l’opportunité à tout un chacun de réussir sa vie, en acquérant, entre autres, des compétences cognitives, des compétences langagières, des compétences socio-émotionnelles et des compétences professionnelles, est l’objectif premier du MENFP qui a mis en place les Centres du soir qui accueillent des enfants non scolarisés, des enfants déscolarisés, mais également des jeunes âgés de dix ans souhaitant poursuivre leur formation classique.

En outre, le titulaire du MENFP attire l’attention sur l’importance des Centres du soir en précisant qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre afin de créer des opportunités et de réussir sa vie. Toutefois, il dit reconnaître que le travail pédagogique et didactique réalisé par les encadreurs avec cette catégorie d’apprenants n’est pas du tout chose facile. De ce fait, il estime qu’il faut donner aux responsables, aux moniteurs et monitrices de ces Centres, les outils nécessaires afin qu’ils soient en situation de mieux faire leur travail.

Lors de cette première journée, Georges Wilbert Franck, l’un des moniteurs, a souligné à l’attention des responsables des Centres du soir, l’importance de cette session de formation qui les outille davantage en vue d’offrir un meilleur encadrement à ces apprenants faisant généralement face à de nombreuses difficultés sociales, économiques se trouvant être des barrières sur leur parcours académique. C’est la raison pour laquelle il estime que le travail de ces structures a le mérite d’être mieux apprécié par la communauté éducative, en particulier, et la société, en général.

Georges Wilbert Franck profite également pour annoncer que la DFP va procéder à l’enregistrement, au suivi du parcours de formation continue des moniteurs et monitrices qui participent à cet atelier, en vue de mettre à leur disposition, via un système de validation et de capitalisation, des crédits de formation.

La représentante du Bureau de l’UNESCO à Port-au-Prince, Khadim Sylla, présente à cet atelier, a salué cette initiative, également la determination du ministre Nesmy Manigat pour faire avancer ce genre de dossier. Elle a réitéré, du même coup, l’engagement de cette agence onusienne de continuer à soutenir le secteur éducatif haïtien, y compris le sous-secteur non-formel où se trouvent les Centres du soir.

