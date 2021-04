Au moins trois morts et deux blessés grièvement ont été enregistrés dans des affrontements ayant éclaté lors des festivités de rara, entre deux localités, première et deuxième section, le vendredi 2 avril, de la commune d’Anse-d’Hainault. Contacté par téléphone, samedi, le maire de la commune, Martiano Richard, a confirmé pour le journal qu’effectivement trois personnes ont été tuées, dont deux par balle et l’autre lynchée. Deux autres citoyens ont été grièvement blessés…