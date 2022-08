Trois musiciens ha?tiens admis ? Berklee

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Paul July Joseph dit Paul Drummer Music a commenc? ? jouer ? la batterie ? l’?glise d?s l’?ge de 7 ans. Il a eu diverses exp?riences avec des groupes et artistes musicaux tels que : CODA, the Holy Praise Choir, Eden GOSPEL, Krey?l Gwouv, Bel Melody Ha?ti, Haitian Groove, Koze Mizik, Emmanuel Smith Quartet, Rony Pierre, Mackenson Brutus.

Pour 2022, deux autres batteurs se sont inscrits ?galement au programme d’?t? de Berklee et ils ont ?t? retenus. Depuis juillet, Joshua Alcius, Mo?se St-Fort et Paul July Joseph poursuivent leur formation intensive. A la fin de l’?t?, Joshua Alcius et Paul July Joseph auront la chance de continuer ? ?tudier ? Berklee. Ces derniers ont ?t? ?galement retenus pour le programme d’?tudes de 4 ans. Mo?se St Fort attend, de son c?t?, son admission.

<>, affirme Joshua Alcius, batteur de Gospel Krey?l. La premi?re inscription du batteur remonte d’ailleurs ? 2019 pour le programme sp?cial de l’?cole en ?t?. Quoiqu’il ait ?t? admis, le jeune batteur n’a pas pu voyager pour prendre part au programme ? cause de la Covid-19. Cette ann?e encore, le batteur de Darline Desca et de Paw?l Tanbou a de nouveau tent? sa chance.

Joshua Alcius, Mo?se St-Fort et Paul July Joseph sont trois batteurs ha?tiens admis au Berklee College of Music. ?voluant majoritairement dans le milieu ?vang?lique, ces jeunes musiciens reconnaissent tous les trois que cette admission est un grand pas dans leur carri?re musicale.

