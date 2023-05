Trois participants ont été distingués lors du défilé du 18 mai au Cap-Haïtien.

​

Trois participants au défilé du 18 mai 2023 dans la métropole du Nord distingués.

Trois jours après les festivités marquant la création du drapeau au Cap-Haitien, le comité de célébration des 220 ans du bicolore national a invité ce dimanche 21 mai 2013, les participants à la grande parade traditionnelle à la mairie à assister à une conférence de presse de clôture, en prélude à la remise de plusieurs distinctions. Parés à nouveau de leurs plus beaux costumes, les écoles de musique, accompagnés d’élèves de leur défilé ont investi les locaux de l’hôtel de ville de la mairie en vue de recevoir, indistinctement une plaque de remerciement pour leur participation.

La mairesse de la ville, Yvrose Pierre, satisfaite de la tenue des célébrations officielles dans sa commune, a tenu à remercier la population du Cap-Haïtien et des régions avoisinantes, le gouvernement central pour leur contribution au bon déroulement des différentes activités, avant de passer la parole au ministre de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle qui représentait le gouvernement, au sein de ce comité.

A son tour, le ministre Nesmy Manigat a remercié les autorités locales, les établissements scolaires, les écoles de musique et les élèves pour la “parade de classe mondiale”, selon lui. Un véritable exploit artistique et esthétique, compte tenu du contexte difficile et du peu de temps dont disposaient les organisateurs et les participants, a-t-il ajouté.

Le succès de ce 18 mai 2023 au Cap-Haïtien ajoute de la valeur à la destination Cap-Haïtien qui prépare activement déjà la saison estivale, a renchéri Patrick Almonor, maire-adjoint. Le Cap-Haitien avait besoin de ces images pour continuer à se préparer et pour rassurer les vacanciers, a conclu le maire-adjoint avant d’annoncer, parmi les 15 participants, les trois gagnants des distinctions proposées pour la première fois par le comité.

En effet, la fanfare et les élèves participant à la parade de « Douce Mélodie de Milot » ont reçu le prix “Uniformes de parade”, l’Institut Sacré-Cœur du Cap-Haitien, s’est vu décerné le prix « Spectacles et Couleurs » et pour finir le Cercle de Musiciens Chrétiens Capois CEMUCHCA s’est vu attribuer le prix « Musique, Son et Harmonie ».

Rappelons que beaucoup de rumeurs circulaient autour de la tenue effective des cérémonies officielles au Cap-Haitien, compte tenu des appels au boycott de certains groupes opposés à la tenue des activités officielles dans la ville.

Plus de 6000 élèves ont été mobilisés pour le grand défilé de ce 18 mai 2023 au Cap-Haitien, selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle. Notons que dont le directeur départemental du MENFP, Maurice Firmin et celle du MJSAC, Armande-Darline Jean Baptiste, membres du comité de célébration des 220 ans du drapeau ont également pris part à la conférence de clôture et aux activités de distinction.

