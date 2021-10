Troisieme jour de sequestration pour les 16 Americains et le Canadien en Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les 17 etrangers kidnappes samedi 16 octobre sont a leur troisieme jour de sequestration en Haiti ce lundi.<>, a indique Christian Aid Ministries dans un communique publie en milieu de journee. Cette organisation a sollicite la priere pour la liberation ces personnes sequestrees, 16 Americains et un Canadien (6 hommes, 6 femmes et 5 enfants) et pour la repentance des membres de ce gang, les 400 Mawozo, a appris Le Nouvelliste.

<< Le bien-etre et la securite des citoyens americains a l'etranger est l'unes de nos plus grandes priorites. Nous sommes au courant de ces rapports et n'avons rien a ajouter pour le moment", avait confie au journal un porte-parole du gouvernement americain.

Le Nouvelliste a entre-temps appris que des agents du FBI sont rentres en Haiti apres ces enlevements qui ont fait la Une de la presse aux USA et dans le monde. On sait que ces etrangers qui revenaient de la visite d’un orphelinat a Ganthier et d’autres automobilistes haitiens sont tombes dans les mailles du filet du gang 400 Mawozo qui operait au niveau de La Tremblay 17 et non loin de carrefour Boen samedi matin.

Le journal a essaye en vain samedi, dimanche et encore ce lundi d’avoir des informations sur le nombre d’Haitiens interceptes et kidnappes par ce gang redoutable qui avait kidnappe et sequestre pendant plusieurs jours pres d’une dizaine de religieux dont un pretre et une soeur de nationalite francaise, en avril 2021. Les religieux avaient ete liberes a l’epoque contre rancon.

Samedi, une patrouille de Brigade de lutte contre le trafic de stupefiants (BLTS) a entame une course poursuite et des echanges de tirs avec un vehicule a bord duquel prenaient place des presumes kidnappeurs, avait confie au Nouvelliste la porte-parole de la PNH, l’inspectrice Marie Michele Verrier.

<>, avait explique l’inspectrice Verrier.