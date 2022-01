Trop jeune pour avoir 127 ans

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publié le 2022-01-07

<>, tel est le message post? par le journal Le Nouvelliste sur les r?seaux sociaux, le vendredi 7 janvier 2022, dans l’apr?s-midi.

Cette mise au point, Le Nouvelliste la doit ? ses lecteurs et lectrices. Elle fait suite ? la publication de l’article : <>, le 5 janvier 2022.

Les informations ? propos de la native de Limonade Fran?oise Pascal, qui serait ?g?e de 127 ans, s’av?rent ?tre inexactes, selon les Archives nationales d’Ha?ti. L’institution a bien retrouv? l’acte de naissance dans ses registres, mais, de toute ?vidence, le document n’a rien ? voir directement avec Madame Fran?oise Pascal.

Le journal avait interview? la concern?e et obtenu de ses proches un acte de naissance pr?sent? comme le sien. Ce qui n’est pas le cas. Le journal avait aussi interview? le pr?tre de la paroisse.

Le Nouvelliste, pour ne pas entretenir l’erreur, a d?cid? d’enlever l’article de son site internet et de ses r?seaux sociaux.

