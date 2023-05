Trophées UNFP: les internautes déclarent que Dumornay a été boycottée pour favoriser Laurina Fazer

​

​

Trophées UNFP: les internautes déclarent que Melchie Daelle Dumornay a été boycottée pour favoriser Laurina Fazer.

La 31ème cérémonie des trophées de l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) a eu lieu ce dimanche 28 mai 2023. Nominée dans deux catégories (meilleur Espoir féminin et meilleure joueuse de la saison), la pépite haïtienne Melchie Daelle Dumornay sort les mains vides. Le titre de meilleur Espoir féminin décerné à Laurina Fazer, footballeuse du PSG, fait débat sur la toile. Des internautes mécontents ont exprimé leurs colères sur la page de l’UNFP estimant que la grenadière était la mieux placée pour remporter cette récompense vu sa superbe saison avec le Stade de Reims et ses chiffres nettement supérieurs par rapport à ceux de la joueuse française.

Sur cette saison dans le championnat féminin français surnommé D1 Arkema, Melchie Daelle Dumornay a joué 18 fois pour son équipe (17 fois en tant que titulaire). Elle a inscrit 11 buts et délivré six passes à ses coéquipières. Tandis que Laurina Fazer a défendu cette saison les couleurs du PSG à 17 reprises (titulaire 8 fois seulement). Elle a marqué un but et délivré une passe. Les fans de l’internationale haïtienne ont été surpris de voir que c’est la française qui a remporté le prix du meilleur espoir féminin.

“Vous êtes sérieux? Vous vous foutez de nous ou quoi? Avec 17 matchs 1 but et une passe décisive Tandis que Melchie 18 Matchs 11 buts et 6 passes décisives Comment faites-vous vos choix? Soyons sérieux!”, a réagi Marie Sofonie Louis, femme engagée dans le football amputé haïtien.

Une jeune internaute croit que la joueuse française ne remplit pas les conditions pour remporter ce trophée. Elle s’est basée comme tant d’autres internautes sur les chiffres actuels des deux footballeuses. “C’est un cadeau. Elle ne mérite pas ce prix”, a-t-elle lancé.

“Le cadeau de l’année, elle a remporté ce trophée avec quelles statistiques ? Le trophée revient à Melchie Dumornay sans discussion. Honte à vous”, a lancé un autre internaute pour exprimer sa colère.

Le journaliste haïtien Jean Fouchard Danger a déclaré sur la page de l’UNFP “En tout cas, c’est votre trophée vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais Corventina Dumornay reste et restera meilleure qu’elle sur cette saison. Honte à vous Trophées UNFP.”

Pour plusieurs d’autres internautes, c’est un boycottage. “Trophées UNFP Vous n’avez même pas honte avec cette connerie je ne vois pas comment une joueuse qui a joué 17 match et marqué 1 seul but et 1 passe décisive a pu être récompensée comme meilleure qu’une autre qui a joué 18 match, marqué 11 buts et délivré 6 passes décisives. Le football devient une affaire de famille”, peut-on lire dans un commentaire.

Superbe saison pour Dumornay

La joueuse haïtienne a réalisé une superbe saison avec le Stade de Reims et avec son équipe nationale qu’elle a guidé à sa première coupe du monde féminine qu’elle disputera en juillet prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Sous les couleurs du Stade de Reims, elle a été impressionnante. Ses chiffres ont parlé pour elle avec 11 buts et six passes décisives dans le championnat. Ses prestations ont poussé les dirigeants de l’Olympique Lyonnais à la recruter pour la saison prochaine.

Elle a remporté récemment le trophée de la révélation de la saison en D1 Arkema et a intégré le onze type du championnat français.

Règlements des trophées UNFP

Sur le site de l’UNFP, l’instance a fait savoir que selon le règlement ce sont, en effet, les footballeurs professionnels qui élisent, division par division, les meilleurs d’entre eux. Cela vaut, également, pour les féminines, les entraîneurs et les arbitres.

“Vous devez savoir que les délégués régionaux vont dans les clubs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT munis de tablettes pour faire voter les joueurs individuellement. Un joueur ne peut pas voter pour un de ses coéquipiers, sous peine de voir son bulletin annulé. Les féminines agissent de même, les entraîneurs, via l’Unecatef sont également appelés à se prononcer, tout comme les arbitres de l’élite”, a précisé l’UNFP.

Après les votes sont comptabilisés automatiquement. “L’annonce des nommés est effectuée par l’UNFP en mettant les cinq nommés en avant, afin de faire « monter la pression » à quelques jours de la cérémonie. Il ne s’agit donc pas du choix de l’UNFP, d’une espèce de pré-liste… mais de l’émanation du vote de chaque collège”, a ajouté l’instance.

En savoir plus:

