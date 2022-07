Tropicana : Alb?m sa tou g?l…

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Incontestablement, la publication des albums ? succ?s est une constance dans les annales de l’Orchestre Tropicana d’Ha?ti. Cet important maillon de la musique ha?tienne s’affiche comme un r?servoir in?puisable pour le Compas. Avec des morceaux ? succ?s dans son riche r?pertoire, il s’est taill? une place importante. On ne se lassera jamais de d?guster Ingratitude, Superstition, Ang?lique, Gason Total, Pran Pasyans, Lanmou B?l, Aprann Reflechi…?

En ces temps plus que troubl?s o? l’?tre ha?tien ?prouve toutes les peines du monde ? se red?finir, Tropic, en ce mois de juin finissant, intervient avec l’album GWO TANTA, pour mettre fin ? une p?riode de vaches maigres dans le monde musical ha?tien. Par la magie de ses nouvelles productions, la Fus?e d’Or a r?ussi l’exploit d’entrem?ler mots, sons, arrangements… pour propager un brin d’optimisme, tant sur le plan national qu’? l’?chelle de la diaspora.

? l’ha?tien d’aujourd’hui meurtri, humili? et projet? dans les tr?fonds d’une crise multidimensionnelle sans bornes, ce nouvel opus est venu apporter un nouveau souffle de vie, un regain d’espoir… Malgr? les adversit?s, ce groupe musical maintient la cadence et perp?tue une tradition de grands compositeurs (Charlemagne Pierre No?l, Daniel Larivi?re, Cinna O. Charles, Parisien Fils-Aim?, Louis Jean Lubin, Pelotat Pierre, Rapha?l Telsaint, Luc Doralus, Johnny J. Stiven, Herlex Andr?, Frandy Julien… ) et de compositions follement entrainantes. On pourra toujours d?former un billet, mais on ne parviendra jamais ? en alt?rer la valeur. Cette nouvelle production est une vraie b?quille psychologique dans le contexte actuel. Ce n’est pas avec exag?ration que l’artiste Smoye Noisy a reconnu ne pas pouvoir identifier d’autres antistress ? la dimension des compositions de Tropic.

Des r?actions qui impressionnent

D?s les premi?res auditions, les diff?rents titres ont soulev? une mar?e de r?actions favorables, sur les ondes et sur les m?dias en ligne, en particulier. Parmi les m?lomanes et les fans de Tropic, une concurrence outr?e se livre d?j? entre les onze (11) morceaux. C’est la preuve irr?futable que rien ne pourra en freiner l’?lan.

J’ai ?t? agr?ablement surpris par les commentaires ? chaud de Donald Jean, actuel PDG de M?dia Mosaique (Montr?al, Canada), pr?sentateur-vedette du journal matinal ? Radio Vision 2000, avant les troubles sociopolitiques de 2004. Face ? la dimension de ces tubes qui commencent ? embraser les m?dias, il n’a pu contenir ses impressions :

M w? mak depoze a toujou la

N?g yo rive marinen l ak yon b?l touch mod?nite

Enpresyonan !

M w? plizy? nouvo chant? m pat konnen, ki byen pase sou alb?m nan

Vwa Luc Doralus menm se yon my?l ki reyini Paul Edouard, Giordani…

Se kl? ke n?g yo ap suiv chemen yo te trase a…

Anfen, m swete n?g yo byen kom?syalise pwodui a, sou tout rezo yo, pou antre yon bon kantite lajan, paske f?k yo toujou ap ch?che mey? fason pou monetize pwodiksyon yo. M di n?g yo felisitasyon.

Avec des harmonies respectueuses des tympans des m?lomanes, ce groupe musical, fond? depuis le 15 ao?t 1963, a r?ussi le difficile exploit de s’adapter au temps, tout en conservant son originalit?. Pour ses strat?ges et tacticiens, changer n’est pas synonyme de d?naturer. Ce qu’a confirm? le grand Aim? C?saire dans son “Discours sur le Colonialisme” : … J’admets que mettre les civilisations en contact les unes avec les autres est bien : qu’une civilisation, quel que soit son g?nie intime, ? se replier sur elle-m?me, s’?tiole; que l’?change ici est l’oxyg?ne… Bravo Tropik !

Toujours respectueux de son public exigeant et vari? (une vraie mosa?que) et du travail bien fait, Tropicana rime de fort belle mani?re avec les consid?rations d’auteurs de valeur qui ont publi? sur la musique. Dans leur ouvrage “Musique aux Antilles” paru aux ?ditions Caraib?ennes , Maurice Jallier et Yollen Lossen reconnaissent qu’Aux Antilles, la chanson accompagne et scande tous les moments de la vie. Elle exprime la gaiet?, la tristesse, la r?volte et l’espoir. Et, pour ceux qui croient ne pas avoir le rythme dans les jambes, ils prescrivent qu’il n’est pas n?cessaire, aux Antilles, d’avoir appris ? danser pour exprimer ses sentiments au moyen de son corps. Il suffit de se laisser envahir par le rythme. Pour avoir r?pondu ? ces crit?res, Tropicana occupe une place de choix dans le coeur des antillais qui vont ? coup s?r d?guster ? pleines dents les onze (11) compositions de cet oeuvre qui radiographient (l?m gen limit, nou mele, ipokrizi, gwo tanta, se domaj…), apportent conseils (gwo tanta, tik tik, si m te konnen, lanmou sou poz, ipokrizi), rendent hommage (m?si manman, gr?ce ? toi …), et qui, comme ? l’accoutum?, feront tanguer les hanches dans les soir?es dansantes (lanmou sou poz, tik tik, don’t do that, si m te konnen, gr?ce ? toi, se domaj…).

Cet ouvrage musical de onze (11) compositions est venu assouvir la soif d’un public qui commen?ait ? s’impatienter. Sur la page Facebook de l’orchestre, les commentaires abondent… Certains ont retenu notre attention d’observateur :

Wadson Victor reconna?t que Herlex Andr? (Docteur D?y), keyboardiste et compositeur de Tik Tik et de don’t do that se modernise au quotidien dans ses touches. Il souligne en m?me temps la performance des chanteurs Luc, Bronson, Wendy…

Roland Volcy qui s’est identifi? comme fan de Septentrional a accept? que tout alb?m nan bon. Tropik fe m?v?y 100/100…

? la question de d?tecter les pr?f?rences dans ce nouvel opus, tous les titres sont cit?s avec insistance. Hickel Blaise, plac? dans l’embarras du choix, est all? jusqu’? demander ? l’interrogateur de ne plus poser ces questions trop difficiles car, ? son avis, tous les morceaux sont des hits. D’autres internautes ont cit? leurs choix, contrairement ? Marie Chrism?ne qui a ordonn? : Banm Tropik mwen toutan, nan tout k? m, epi lap?. Pour sa part, Joe Watson Sbf qui a applaudi l’album a uniquement regrett? n’avoir pas entendu les slogans de tonn? krazenwen de Maestro Tiblan…

En guise de conclusion…

Irr?versiblement, tout pr?sage que cette nouvelle publication fera t?che d’huile et gagnera beaucoup de coeurs. D?j? commercialis?e, elle aura la valeur d’un baume r?confortant et aidera ? meubler les heures de solitude. D’un seul jet, aux premi?res prestations champestrales (Camp Louise, Trou du Nord, Montrouis, Limb?, Terrier Rouge… ), les m?lomanes sifflent de joie, avec les bribes de ces nouvelles compositions sur les l?vres. Ils en parlent, ils en causent… Cet accueil chaleureux ira crescendo aux soir?es festives de Borgne, Plaine du Nord, Limonade, Liancourt… Comme a reconnu Donald Jean, avec toutes les g?n?rations de m?lomanes ? ses pieds, Larivy? pran retr?t, Tropik kontinye f? res?t… Gwo Tanta pwolonje yon mit… Djaz sa se yon machin a hits…

Hommage m?ritoire ? tous les musiciens, aux compositeurs (Pelotat Pierre, Johnny J. Stiven, Herlex Andr? (Dr Doy), Luc Doralus, Rapha?l Telsaint, Doudou Bass, Frandy Julien (Ti Anfan), ? Lubert Baptiste (harmonisations et arrangements savants), Cinna O. Charles (maestro Tiblan) pour sa supervision, et ? cette grande famille de m?lomanes qui a vraiment du go?t !!!

G?rald Jean Baptiste,

[email protected]