Troubleboy et CutieGa : le couple de l’annee 2021

Ils se sont rencontres sur Hi5. Vous vous souvenez de Hi5 ? Oui, Hi5 ce service de reseautage social en ligne tres en vogue au debut des annees 2000. Eh bien, c’est par le biais de ce site que Gaelle et Lordwensky se sont rencontres, il y a de cela plus d’une dizaine d’annees. Et, au depart, il etait juste question d’amitie. <>, nous dit l’initiatrice de l’evenement <>. Le rappeur quant a lui affirme : <> Les annees ont passe et elles ont donne raison au rappeur. A quel moment leur relation a-t-elle bascule ? On ne saurait vous le dire. Assez discrets sur leur vie privee, ces deux-la savent definitivement quand se faire evasifs.

En 2017, CutieGa est devenue le manager de Trouble Boy. Un pur hasard. Un bien heureux hasard. <>, avait confie la jeune femme lors d’une entrevue accordee a Ticket en janvier 2019. Celle qui s’etait d’abord fait connaitre comme designer a pourtant eu du pain sur la planche et il faut reconnaitre qu’elle s’en est assez bien tiree. Fraichement sorti du scandale <>, Trouble Boy s’est retrouve pris dans le tourbillon du <> du rap kreyol. Puis s’en est suivi l’affaire Wendyyy… Autant d’evenements qui auraient pu grandement nuire a sa carriere. Mais c’etait sans compter sur sa manager qui a lance une <> hors du commun. Et cette derniere a obtenu un de ces resultats qu’on ne peut obtenir que quand on marche main dans la main et coeur contre coeur avec l’artiste qu’on represente.

Au fil des annees le couple a pose sous l’objectif de differents photographes de Ticket, sans grande effusion. Mais cela correspond tout a fait a l’image qu’il vehicule et a la facon dont les deux artistes protegent leur relation des regards curieux tout en restant bien ancre dans le HMI. Ils le disent d’ailleurs d’un commun accord : <> C’est la leur secret pour arriver a voguer sur les eaux tumultueuses de l’industrie de la musique haitienne.

Un autre secret ? Savoir faire la part des choses ! Le respect et la confiance font aussi partie des valeurs que Gaelle prone au sein de sa relation. <>, affirme la manager. Et son mari, qui dit n’avoir aucune crainte de la voir travailler etroitement avec d’autres artistes, la rejoint tout en louant les talents de sa femme. <>, insiste-t-il lors de cette entrevue qui a ete realisee le 11 aout 2021.

Les deux artistes qui tirent leurs meilleurs souvenirs de couple de ces longs trajets en voiture qu’il leur arrive de faire, ces moments ou ils peuvent parler et rire de sujets varies, continue a attirer l’attention sans grands efforts. Respectivement ages de 28 et de 32 ans, Gaelle et Lordwensky, travaillent ensemble, mais definitivement ils ne font pas que ca ! Amateurs de karting, ils font des courses ensemble, sortent pour manger, jouent a different jeux de societe et organisent de petits <> avec la famille et les amis dans leur demeure. Ils comptent bien des amis au sein du HMI ou ils evoluent depuis un certain temps deja et ces derniers etaient en grande partie sur place pour leur grand jour. <>, assure Gaelle. Pour ceux qui est des invites, elle poursuit <> Atys Panch, Matti Domingue, Steves J, Baky, Medjy, Carel Pedre, Wanda Tima, Fatima, Jinou Ceant, Witemburr, PChris, Gandhi… tout ce beau monde etait donc sur place. Et la fete fut belle.

Sur les traces d’une Sophia et d’un Michel Martelly dans le temps, CutieGa et Trouble Boy forment le nouveau duo de l’industrie musicale haitienne. Entoure d’un groupe de stars, et de personnalites publiques, le rappeur a passe la bague au doigt de son manager, une liaison peu commune dans notre industrie. Ticket renouvelle donc ses voeux les meilleurs a ces artistes que le magazine suit depuis leurs debuts. Longue vie au couple de l’annee du palmares 2021 de Ticket !