Au début du siècle dernier, préoccupé par la question identitaire, le peintre cubain Wifredo Lam a modifié son œuvre en introduisant, au niveau du contenu, une composante nègre, et au niveau de la forme, un jeu de lignes et de formes organiques afin de créer une trame serrée, difficile à percer. Sa célèbre Jungle, un titre évocateur, mystérieux, illustre bien ce fait. Ce tableau dans la collection du Musée d’art moderne de New York (MoMA) est fait de plans, de zones colorées,…