Tr?s grande affluence pour le double anniversaire de Krey?l La et de TonyMix

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

22 heures. L’embouteillage sur l’avenue Panam?ricaine, ? P?tion-Ville, rappelle ces jours o? les f?tes de fin d’ann?e mettaient les party people sur leur pied de guerre afin de festoyer jusqu’au petit jour. Pour une premi?re fois depuis des lustres, une file de voitures stagne sur la route qui conduit ? l’h?tel El Rancho. Ce qui contraint certains ? garer leurs voitures, ? quelques kilom?tres de l’adresse de l’?v?nement, dans un de ces parkings improvis?s au bord de la route, avant de continuer la route ? pied.

Une fois ? l’int?rieur, circuler sur la cour de l’h?tel n’est pas un exercice facile. Pour ceux qui souhaitent se positionner aux premiers rangs, il faut un vrai exploit physique. Pour arriver devant le stage, il faut jouer des coudes, accepter de se faire presser, pi?tiner, bousculer ? chaque pas, ? chaque m?tre gagn?. Veiller sur son sac et son t?l?phone est n?cessaire. Rempli comme un oeuf, El Rancho attend que la f?te commence en dansant sur les mix de DJ Spinol. Tout le monde est heureux d’?tre l?, content d’avoir brav? la peur.

Deux heures plus tard, un T-Jo Zenny, ?mu et reconnaissant pour les 17 ans de sa bande, ouvre son bal d’anniversaire. Avec David Dupoux, son ex compagnon de Konpa Krey?l, parmi ses diff?rents musiciens.

<>, lance-t-il ? un public longtemps en manque, qui lance des cris de joie en guise de r?ponse au chanteur.

Pour sa premi?re chanson, le num?ro 1 des Apaches opte pour un hommage ? Michael Benjamin, d?c?d? sur la sc?ne de l’Accor Arena ? Paris. Il interpr?te, ? sa fa?on, <>, qui a ?t? le dernier titre chant? par Mika avant qu’il ne s’effondre brusquement sur le podium, le 15 octobre 2022.

Apr?s ce moment d?di? au deuil et ? la nostalgie, les jaune et bleu encha?nent avec <> et <>. Pour ce dernier titre, Pierre Jean, un des artistes invit?s de ce double anniversaire, rejoint Krey?l La sur la sc?ne. Avant que le groupe ne poursuive sa balade musicale avec <>, <>, <> ainsi que <>. L’interpr?te aux cheveux blancs d?livre cette derni?re chanson sans la chanteuse Rutshelle Guillaume avec qui il partage ce morceau sur son album <>.

<> ! Ceux qui sont habitu?s aux Apaches connaissent par coeur la chor?graphie et les r?pliques, d?s les premi?res notes qui introduit cette animation. <>, musiciens et public se mettent au pas.

T-Jo Zenny fait ce pour quoi il est le plus dou? et qui lui a valu sa renomm?e sur le parcours du carnaval ? Port-au-Prince : chauffer un public. Fan inv?t?r? de l’Argentine de Leo Messi, il va jusqu’? cr?er une animation sp?ciale pour railler les fans de l’?quipe du Br?sil. Le fan des champions du monde fait rire m?me les plus acides des <

> de l’assistance.

<>, ironise-t-il en chantant pour faire marrer le public. V?ritable farceur, le leader des ex-co?quipiers de Th?o va jusqu’? partager la sc?ne avec Tony pour rappeler ? celui-ci la d?faite de la s?lection br?silienne et surtout la victoire de l’Argentine et le sacre de Lionel Messi.

Quelques minutes plus tard, Krey?l La tire sa r?v?rence apr?s une performance ? la hauteur de ce qu’on peut attendre du groupe. Les 17 ans sont dignement c?l?br?s.

TonyMix, l’autre ?lu du jour, entre maintenant en lice avec son intro un peu trop habituelle. La cour et le stage plong?s dans le noir, face ? un public invit? ? accueillir le DJ avec les t?l?phones allum?s. L’autoproclam? <> s’am?ne et fait le show pour des f?tards qui connaissent d?j? toutes ses animations par coeur. Il sera rejoint pour cette premi?re partie de son show, par le rappeur Izolan qui propose un medley avec des titres dont <>, <> et <> qui n’ont pas pris une ride.

Quant ? D-Singer, il fait d’abord une entr?e timide avec <>. Le natif des Cayes sera sauv? gr?ce ? la popularit? de cette chanson. Le play back en backup, le public sert aussi de b?quilles ? la r?v?lation de l’ann?e 2021 de Ticket, qui sert uniquement son seul hit. Puis, il s’en va, comme s’il ?tait rattrap? par le temps avant de c?der sa place ? Darline Desca.

Dans un jumpsuit paillet?, l’artiste <> s’am?ne avec <> avant de poursuivre avec <>, devant les yeux impassibles du public. DD devra attendre jusqu’? ses deux derniers morceaux, <> et <>, afin de d?crocher une timide r?action des spectateurs qui ne lui ont pas ?t? tr?s accommodants.

Les premi?res notes d'<> font vibrer les haut-parleurs. C’est Vanessa D?sir? qui s’ajoute ? la liste des artistes invit?s de la soir?e. La <> n’a pas de couronne sinon les musiciens qui forment sa nouvelle bande et son engouement de prouver que cette ann?e a vraiment constitu? un tournant dans sa carri?re. Avec ce nouveau band avec qui la chanteuse doit encore se synchroniser, l’ex finaliste de Digicel Stars d?livre <> et <>.

Pierre Jean ferme les prestations avec <> puis <> apr?s une entr?e rat?e face ? un public qui n’a pas voulu trop coop?rer en allumant leurs t?l?phones, comme demand?, en hommage ? Mika. Malgr? tout, l’homme <> a fait ce qu’il avait ? faire avant que TonyMix ne revienne pour la seconde partie de son show.

<>, l?che ? maintes reprises le Disc-Jockey de Carrefour en compagnie de Ti Babas et d’Afriken.

Il est 4 heures du matin. Rare sont ceux qui veulent laisser la cour de l’h?tel. Dans un pays o? l’on ne danse plus tr?s souvent, certains semblaient avoir pris Tony au mot en dansant sur ses mix jusqu’au petit matin.