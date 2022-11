Tr?s petite comm?moration du 219e anniversaire de la bataille de Verti?res

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Mus?e du panth?on ha?tien national (Mupanah) devient d?sormais le lieu de pr?dilection pour comm?morer la bataille de Verti?res. Loin des regards de la population, un Champ-de-Mars calme, serein, propre pour une rare fois, a accueilli l’?quipe gouvernementale pour cette comm?moration. La c?r?monie a dur? moins de deux heures.

Aller ? Verti?res, l? o? nos h?ros ont vaincu l’arm?e napol?onienne, depuis plus de deux ans, repr?sente un vrai d?fi pour nos autorit?s au pouvoir. Pour la deuxi?me fois cons?cutive, le premier ministre Ariel Henry ne s’y est pas rendu.

Pour marquer ce 219e anniversaire de la bataille de Verti?res, il y a eu une petite parade militaire aux environs de 8 heures et la mont?e du drapeau avant la venue du Premier ministre, Ariel Henry vers les 9 heures. Au Mupanah, une offrande florale a ?t? faite suivie par la signature du livre d’honneur par le Premier ministre, Ariel Henry. Le chef du gouvernement qui n’a pas prononc? de discours devant les cam?ras de journalistes pr?sents sur place, a pass? en revue la troupe militaire et s’est rendu au quartier g?n?ral des Forces arm?es d’Ha?ti (FAd’H).

Sur son compte Twitter, le locataire de la Primature, a inform? avoir d?poser une gerbe de fleurs pour saluer la m?moire des h?ros de Verti?res qui, en ce jour ramenant le 219e anniversaire de cette bataille d?cisive, “nous rappellent l’imp?rieuse obligation de continuer ? travailler ensemble pour le bien-?tre de notre Ha?ti ch?rie”.

“C’est avec fiert? que nous nous retrouvons ici, au Grand quartier g?n?ral des Forces arm?es d’Ha?ti, pour comm?morer le jour de la victoire de la Bataille de Verti?res, un ?v?nement important dans notre histoire et celle de l’humanit?”, a exprim? le Premier ministre Ariel Henry, voulant que ce bel exemple de nos anc?tres et leurs prouesses nous inspirent et nous aident ? remonter la pente et ? reconstruire notre pays.

“Il est venu le temps pour que les fils et filles de la nation, ? l’instar des h?ros de Verti?res, s’accordent ? penser, ? dire et ? agir dans l’int?r?t de nation commune”, a tweet? le Premier ministre Henry.

“Le voile de la solidarit?, du dialogue et du vivre-ensemble est d?chir? ? cause de nos querelles intestines. Unissons-nous pour rendre ? notre ch?re Haiti sa fiert?, sa gloire, tout en pr?nant l’id?al de changement tant pr?conis? par les p?res de la Patrie”, a-t-il poursuivi sur son compte Twitter.

Dans le Nord du pays, tout comme ? P?tion-Ville, des militants ont foul? le macadam pour manifester contre le pouvoir en place.

Le pays comm?more le 219e anniversaire dans un contexte particulier o? le pouvoir en place a sollicit? l’aide militaire ?trang?re afin de combattre les gangs qui s?ment le deuil dans des familles ha?tiennes. Aucun repr?sentant des ambassades n’a accompagn? le Premier ministre Ariel Henry au Mupanah ce 18 novembre.