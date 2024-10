Trump promet de révoquer le TPS et de renvoyer les migrants haïtiens chez eux 

Alors qu’il promet d’intensifier les expulsions, Trump reconnaît que ses efforts précédents n’ont pas abouti à des résultats significatifs, les expulsions sous sa présidence n’ayant jamais dépassé 350 000 par an. En comparaison, l’administration de Barack Obama avait procédé à 432 000 expulsions en 2013, le total annuel le plus élevé jamais enregistré.

Ces commentaires font écho aux déclarations du sénateur républicain de l’Ohio, JD Vance, qui a réitéré ses allégations selon lesquelles les immigrants de Springfield nuiraient aux conditions de vie locales, provoquant des inquiétudes parmi les citoyens américains. Vance a déclaré lors d’un débat que les écoles étaient débordées et que les logements étaient inabordables en raison de l’afflux de millions d’immigrants illégaux.

« Cela n’a rien à voir avec Haïti ou quoi que ce soit d’autre. Il faut expulser les gens et les ramener dans leur propre pays », a déclaré Trump, ajoutant que Springfield ne devait pas être « envahie » par des immigrants.

