Trump reçoit le premier Prix FIFA pour la Paix lors du tirage pour le Mondial 2026 

Donald Trump a été célébré au Kennedy Center, où la FIFA lui a remis son premier Prix pour la Paix lors du tirage au sort du Mondial 2026

La cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a pris une tournure inattendue au Kennedy Center, à Washington. Donald Trump, venu assister à l’événement, a été honoré par la FIFA qui lui a remis le tout premier « Prix FIFA pour la Paix ».

Ce nouveau prix, annoncé le mois dernier, vise à reconnaître des actions jugées « extraordinaires » en faveur de la paix. Une vidéo a salué les efforts du président américain pour résoudre la guerre à Gaza et tenter d’apaiser le conflit russo-ukrainien. Gianni Infantino, président de la FIFA, a souligné son engagement pour la « paix et l’unité ».

Trump a brandi un imposant trophée en forme de globe plaqué or, bien plus grand que la médaille du Nobel. Il a décrit cette distinction comme « l’un des plus grands honneurs » de sa vie. Plus tôt, il avait assuré ne pas chercher de récompense et affirmé avoir « réglé huit guerres » en dix mois, une déclaration largement contestée.

L’événement réunissait aussi le Premier ministre canadien Mark Carney et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Dans une mise en scène colorée, les trois dirigeants ont tiré au sort les équipes avant de poser pour un selfie avec Infantino.

Cette reconnaissance intervient dans un contexte tendu pour l’administration Trump. Cette semaine, elle a suspendu les demandes d’immigration de 19 pays. Quelques jours auparavant, le président avait provoqué une indignation internationale en qualifiant des immigrants somaliens de « déchets ».

La soirée a été ponctuée de performances de haut niveau. Andrea Bocelli a ouvert avec « Nessun Dorma ». Robbie Williams et Nicole Scherzinger ont poursuivi avec l’hymne du Mondial 2026. Des célébrités comme Tom Brady, Shaquille O’Neal et Wayne Gretzky ont assisté à la cérémonie.

Le tirage a dévoilé la composition des groupes des 48 équipes qui participeront à la Coupe du monde du 11 juin au 19 juillet 2026. L’événement s’est conclu sur « YMCA », dans une ambiance rappelant que Trump a, une fois de plus, dominé la soirée.

