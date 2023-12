Truviens de Partout offre environ un million de gourdes pour son premier concours de musique

​

Dans l’objectif de promouvoir la commune de Trou-du-Nord, l’association Truviens de Partout a lancé les inscriptions pour son premier concours de musique baptisé “Trou-du-Nord se fyète m.”

Truviens de Partout, un regroupement de citoyens de la commune de Trou-du-Nord qui vivent en Haïti et à l’étranger, a lancé les inscriptions pour la première édition d’un concours de chanson baptisée “Trou-du-Nord se fyète m ”. Cette initiative vise à promouvoir cette commune de 130, 79 km² située dans le département du Nord-Est. Lors d’une interview exclusive accordée à Juno7, Anoul Pierre, président de l’association, a donné tous les détails à propos du concours qui permettra au vainqueur de gagner 500 mille gourdes, au deuxième 200 mille et au troisième 100 mille gourdes.

En effet, c’est la première édition de ce concours de musique dont les inscriptions sont lancées depuis le 27 décembre dernier. D’après les explications de Anoul Pierre, les objectifs sont multiples. “Le premier objectif c’est de faire de la promotion pour la commune de Trou-du-Nord et la meilleure façon de le faire c’est à travers les artistes notamment la musique. Mais il y a un autre volet qui est d’encourager les artistes à développer leurs talents pour qu’ils deviennent des entrepreneurs à l’aide des prix que nous aurons à offrir aux gagnants”, a-t-il expliqué.

Si les inscriptions ont démarré depuis le 27 décembre, le calendrier est échelonné sur une période de six mois. Ce concours de chant est lancé avec la première étape ayant rapport avec les inscriptions des musiciens et artistes. “La prochaine étape débutera en février après les inscriptions. Les artistes auront pour devoir de composer leurs morceaux et de les envoyer aux organisateurs du concours à la fin du mois de février. Et ensuite, les autres étapes auront pour mission de médiatiser le concours pour arriver jusqu’à la grande finale prévue pour le mois de juin 2024”, a détaillé Anoul Pierre.

Concernant les inscriptions, les intéressés peuvent monter sur la page Facebook du concours pour répondre à certaines questions ou passer dans la ville de Trou-du-Nord pour récupérer un formulaire d’inscription, a indiqué Anoul Pierre qui a aussi souligné que ce concours est uniquement réservé aux Truviens et Truviennes.

Après les inscriptions, les candidats vont envoyer leurs chansons à la fin du mois de février. Les chansons sélectionnées seront publiées sur la page Facebook Truviens de Partout afin que les internautes puissent voter via des commentaires. Les 10 meilleurs morceaux seront choisis pour la grande finale, des membres du jury évalueront les dix finalistes sur scène pour déterminer les trois gagnants en juin 2024.

Il faut souligner que trois prix seront décernés: le vainqueur partira avec 500 000 gourdes, le deuxième avec 200 000 gourdes et le troisième avec 100 000 gourdes. “Les feedbacks sont très positifs. La publicité se fait déjà à la radio, les gens commencent à s’inscrire, d’autres parlent déjà de ce concours lancé”, a déclaré le président de Truviens de Partout.

Par ailleurs, Anoul Pierre invite tous les jeunes de la ville de Trou-du-Nord à participer à ce concours qui fera de la promotion pour la ville à travers de la musique. “Nous invitons tous les jeunes artistes à participer à ce concours. C’est une belle occasion pour les artistes d’exposer au grand public leur talent et faire de la promotion de Trou-du-Nord.”

Notons que l’association Truviens de Partout est enregistrée légalement au ministère des affaires sociales et du travail depuis 2017 et s’est impliquée à fond dans le social et fait la promotion d’une meilleure image de la Commune de Trou-du-Nord. C’est un groupe de citoyens originaires de Trou du Nord qui vivent en Haïti et dans la diaspora. Ils ont décidé de s’unir afin d’apporter leur contribution à leur ville d’origine. Le but de cette association c’est de rester connectée pour créer un mouvement promotionnel au bénéfice de la ville de Trou-du-Nord.

