Tu ne peux pas être noire et chrétienne, ça ne colle pas pour Tafa Mi-Soleil

Une déclaration de Evenie Rose Thafaina Saint Louis (Tafa) sur la religion sème la discorde sur les réseaux sociaux.

Invitée sur le plateau de Haïti Inter, l’artiste Evenie Rose Thafaina Saint Louis plus connue sous son nom de scène Tafa Mi-Soleil a fait des confidences lors d’une émission qui a duré plus de 60 minutes. L’une de ses déclarations qui a suscité des commentaires concerne la religion. La jeune chanteuse a fait savoir sans langue de bois qu’elle ne peut pas être noire et chrétienne. Des paroles qui ont suscité des réactions depuis lundi sur la toile.

Dans ses confidences, Tafa n’a pas caché qu’elle était chrétienne et allait à l’église. “J’ai été à l’église mais je n’étais pas juste à l’église pour ma maman ou pour faire plaisir à mes parents ou à ma famille. J’étais vraiment à l’église. J’étais à l’église, j’ai pas eu de copain jusqu’à 18 ans parce que je croyais que je pouvais pas aller au ciel (…) Donc j’étais vraiment à l’église”, a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, la jeune chanteuse tant appréciée par beaucoup de gens allait changer d’idée pour tourner le dos à la religion lorsqu’elle commençait à comprendre d’une autre manière son identité. “C’est comme si un bon matin il y a quelque chose qui résonne en toi. Je me suis dit ça colle pas. C’est comme deux droites parallèles, elles ne peuvent pas se rencontrer. Tu peux pas être noire et haïtienne, faire partie de ce premier peuple noir qui a tout ça et après pour moi ça colle pas je ne peux pas être chrétienne”, a-t-elle lâché.

Après que cette partie de son intervention sur la religion devient virale sur les réseaux sociaux, les internautes ne cessent de commenter. Si certains pensent que Tafa a fait une faute d’accélération dans ses interventions, d’autres pensent que l’artiste parle d’elle.

Toutefois, quelques internautes ont félicité les interventions de Tafa même si certains d’entre eux pensent que la jeune femme ne devrait pas mélanger la religion à une question de couleur ou de race. “Tu as l’art de la parole, Je vous félicite. Mais vous confondez les choses. La religion est un choix, il n’est pas une obligation d’être. Ma nationalité ne définit pas ma religion, c’est un choix personnel”, a lâché une internaute sur Facebook.

Les déclarations de Tafa Mi-Soleil sur la religion continuent de semer la discorde sur les réseaux sociaux. Mais l’artiste n’a pas seulement abordé le sujet de la religion, elle a parlé de son pays Haïti qui vit depuis plusieurs années des moments difficiles. L’artiste a fait savoir qu’il existe beaucoup de gens qui veulent vivre dans ce pays qui meurt.