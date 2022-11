Ultime semaine avant un Mondial ? nul autre pareil

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Il sera rass?r?n? par les Australiens, qui avaient publi? sur les r?seaux sociaux une vid?o tr?s critique le 27 octobre. “Ce que nous avons dit dans cette vid?o a ?t? dit, ce qui devait ?tre entendu a ?t? entendu, et maintenant tr?s franchement, nous nous occupons juste du football, on ne parle plus vraiment de tout ?a”, a ?vacu? d’embl?e lundi leur attaquant Mitchell Duke.

Autorit?s qataries et Fifa insistent sur les progr?s sociaux en un temps record, avec l’instauration d’un salaire minimum (environ 270 euros mensuels), de sanctions contre les employeurs qui ne le versaient pas, et un d?mant?lement du syst?me de parrainage qui obligeait tout salari? ?tranger ? obtenir l’autorisation de son employeur pour d?missionner.

“Nos relations avec ces pays doivent ?tre reconsid?r?es apr?s la Coupe du monde. Ils veulent nous faire ?chouer apr?s tous les efforts d?ploy?s et tout l’argent d?pens?”, a mis en garde dans une interview ? la presse locale l’ancien ministre de l’Energie et de l’Industrie, Abdullah bin Hamad Al Attiyah.

Le pays-h?te, ? la faible tradition footballistique, en saura plus sur ses chances de passer la phase de poules d’une comp?tition que le tenant du titre, la France, entamera contre l’Australie le 22 novembre. Apr?s quasiment six mois de pr?paration ? huis-clos en Europe, la s?lection qatarie vient de rentrer au pays, o? les s?lections arrivent au compte-gouttes.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.