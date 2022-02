Un 7 f?vrier paralys? sans appel ? la gr?ve ni mouvement de protestation

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Comme personne ne savait ce qui allait se passer, les gens ont pr?f?r? rester chez eux. Cependant, aucun incident n’a ?t? enregistr? au cours de cette journ?e. Plusieurs officiels et personnalit?s politiques se sont adress?s ? la nation ce 7 f?vrier 2022. Le Premier ministre Ariel Henry a encore une fois tendu la main aux signataires de l’accord de Montana. ” Depi ayisyen deside mete t?t yo ansanm se yon bon bagay. Se pou sa anpil fwa, m al rankontre konpatriy?t Montana yo, e m ap kontinye lonje men ba yo. Sa f? ap?n twa jou mwen te chita pale ak konpatriy?t Louisiane yo. Men gen yon bagay ki dwe kl? pou tout moun, p?s?n pa gen ni otorite, ni dwa pou reyini nan yon lot?l ou aletranje pou deside an ti komite ki moun pou prezidan osnon Premye minis. Se jw?t t?. Tout sa se distraksyon”, a fulmin? le chef de la Primature dans son adresse ? la nation.

” Sitiyasyon peyi a tw? grav pou nou p?di tan nan f? ch?z mizikal nan t?t Leta a. Nou w? depi k?k tan gen moun ki panse se ak vyolans yo ka pran pouvwa. 1er janvye yo f? tantativ asasina sou mwen nan Gonayiv. Depi k?k jou gen n?g ki deside poze zak teworis, pase sou moto osnon nan machin, tire sou sitwayen p?zib. M ap di tout moun ki gen tantasyon s?vi ak gang, ak teworis, ak bandi ame pou yo pran pouvwa, se an teworis e an bandi ame n ap trete yo. Yo m?t tann n ap rive sou yo tou, paske nou k?manse identifye yo menm jan ent?nasyonal la ap idantifye yo tou. Men l? lajisitis mete yo anba k?d, mwen pa vle tande p?sonn di se p?sekisyon politik ni se prizonye politik yo ye”, a lanc? Ariel Henry.

” L’histoire est une enseignante et c’est en cette qualit? qu’elle convoque aujourd’hui le peuple ha?tien autour de cette date du 7 f?vrier qui rappelle la fin de la dictature des Duvalier, un ?v?nement majeur qui aura marqu? ? jamais la vie politique de notre R?publique”, a affirm? de son c?t? le pr?sident du tiers du S?nat.

Selon Joseph Lambert, ? la faveur des circonstances, ” de mani?re tr?s peu orthodoxe, en marge de toute l?galit?, la r?alit? du pouvoir est saisie par le Premier ministre qui n’est pas parvenu ? l’exercer. Voil? sept mois depuis que le Dr Ariel Henry, de son lieu, n’est pas en mesure de dire en quoi consiste son mandat alors que les conditions de vie de la population continuent de se d?grader. L’Etat qui n’a pas l’autorit? est incapable d’agir sur l’ins?curit? et, par cons?quent, inapte ? pr?parer et organiser de bonnes ?lections”, a tanc? le parlementaire.

” Devant la d?gradation acc?l?r?e de la vie politique en Ha?ti, le Gouvernement de facto n’a plus grand-chose ? dire sur les probl?mes qui affectent le pays et tendent ? s’aggraver. Une seule voie reste ouverte ? la nation, celle que chacun r?p?te et que certains, malheureusement, h?sitent ? emprunter. La concertation et le consensus s’imposent aux acteurs qui dans un ?lan de lucidit? doivent comprendre que toute initiative sectaire est vou?e ? l’?chec qui entrainera l’effondrement du pays. Le compromis, cette fois, doit l’emporter sur les mesquineries r?p?t?es qui ont d?j? donn? les r?sultats que le peuple ha?tien est en train de subir”, a discouru Joseph Lambert.

Le s?nateur a annonc? que le S?nat va organiser cette fin de cette semaine ” une grande r?union des diff?rents p?les de la soci?t? tout en souhaitant vivement la participation du Premier ministre Henry qui y sera officiellement invit?.”

Dans une adresse ? la nation le week-end dernier, le pr?sident ?lu dans le cadre de l’accord de Montana, Fritz Alphonse Jean, avait appel? ? un consensus national pour le r?tablissement de la s?curit? et l’organisation des ?lections.

Il fait rappeler que les membres de l’accord de Montana avaient d?j? la semaine derni?re invit? le Premier ? ministre ? une rencontre pour reprendre le processus du dialogue. Selon Leslie Voltaire, membre du Bureau de suivi de l’accord de Montana, Ariel Henry n’a jamais r?pondu ? cette invitation.