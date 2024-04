Un américain en vacances en Suisse envoie des photos à ses proches qui coûtent 143.000$

​

Un américain a reçu une facture de 143.000$ après avoir envoyé des photos à ses proches depuis la Suisse

C’est ce qu’on appelle une (très) mauvaise surprise. En rentrant d’un séjour en Suisse en septembre dernier, un Américain a reçu un courrier de son opérateur, T-Mobile, qui s’est avéré être une énorme facture téléphonique. Comme il le raconte au New York Post, il a cru dans un premier temps voir la somme de « 143 dollars ».

Sauf que le montant réel de la facture était de… 143.442 dollars, soit un peu plus de 134.000 euros. En contactant le service à la clientèle, l’Américain a malheureusement appris que le montant indiqué était correct et qu’il correspondait aux 9,5 Go de données utilisés pendant ses vacances en Europe afin d’envoyer des photos à ses proches.

Pourtant, l’homme a confié au New York Post qu’il s’était renseigné auprès de son opérateur avant de s’envoler pour la Suisse avec sa femme. Un responsable lui aurait assuré que l’itinérance de ses données était couverte dans son forfait puisqu’il était client chez eux depuis trente ans. Furieux, l’Américain a fait appel à un avocat pour engager des poursuites judiciaires contre T-Mobile. La société lui aurait adressé ses excuses et proposé d’échelonner le remboursement de sa dette.

Citée par le média local Scripps News Tampa, l’entreprise rappelle qu’elle recommande à ses clients de toujours « vérifier les fonctionnalités de voyage de leur forfait, telles que l’itinérance internationale des données » avant de partir en vacances. « Si un client utilise un forfait plus ancien qui n’inclut pas l’itinérance internationale pour les données et les appels, il devra s’assurer qu’il utilise le mode avion et le Wi-Fi lorsqu’il utilise des données pour être certain que l’appareil ne se connecte pas à un réseau international », précise-t-elle.

