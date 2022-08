Un an apr?s le s?isme du 14 ao?t, le gouvernement fait son bilan

Le 14 ao?t marque le premier anniversaire du puissant s?isme qui a ravag? la p?ninsule du Sud, tuant 2 200 personnes et d?truisant plus de 130 000 maisons. Lors d’une conf?rence de presse ce mardi 16 ao?t, des ministres ont pr?sent? un bilan de leurs actions dans cette r?gion. Selon le ministre de l’Agriculture, Br?dy Charlot, 7.5 millions de dollars ont ?t? d?pens?s pour le rel?vement du secteur agricole. Une bonne partie de cette enveloppe provient de la Banque mondiale. <>, a d?taill? le titulaire du MARNDR.

En ce qui concerne le secteur ?ducatif, Nesmy Manigat, ministre de l’?ducation, a ?voqu? la reconstruction et r?habilitation de plusieurs ?tablissements scolaires. <>, a indiqu? Manigat.

Le ministre des Affaires sociales, Odney Pierre Ricot, a fait le bilan de la mise en oeuvre de programmes sociaux dans la r?gion, via le FAES, son agence d’ex?cution. << FAES a proc?d? ? la distribution de plus de 300 000 <>. Gr?ce au support de la Banque mondiale, FAES a impl?ment? le programme <> dans 14 communes de la Grande Anse. Le programme consiste ? fournir 100 dollars us (ou son ?quivalent en gourdes) ? des personnes vuln?rables sur une p?riode de 3 cycles de transfert. Gr?ce ? la base de donn?es SIMAST, nous avons identifi? 162 000 m?nages dans la Grand ‘Anse, 60 000 m?nages dans les Nippes et 80 000 m?nages dans le Sud. Nous avons collect? ces informations afin de pouvoir identifier les vrais b?n?ficiaires. A travers le projet, nous avons identifi? 7 communes dans l’est de la Grand ‘Anse qui ?taient affect?es. Les m?nages des Iles Cayemites et Pestel ont d?j? re?u le deuxi?me cycle de transfert. Les m?nages de Corail vont recevoir le premier cycle fin ao?t. Les 4 autres communes seront desservies ? la mi-septembre. Dans ce m?me d?partement, nous sommes en train d’impl?menter un filet de protection sociale qui concerne 17 750 m?nages qui vont recevoir chaque mois et sur une p?riode de 24 cycles de transfert 29 dollars us ou son ?quivalent. Gr?ce au support de l’ambassade de suisse, nous avons touch? 20 000 b?n?ficiaires dans les Nippes et le Sud >>, a fait savoir Odney Pierre Ricot.

Le minist?re des Travaux publics a ?t? tr?s sollicit? dans les jours qui ont suivi la catastrophe notamment pour le d?blaiement et la reconnexion des routes. Selon le ministre Rosemond Pradel, beaucoup d’engins lourds ont ?t? mobilis?s par le MTPTC dans les zones touch?es. Ces ?quipements, explique-t-il, ont servi ? r?tablir la circulation routi?re, notamment sur la route nationale num?ro 7. Ces ?quipements ont ?t? utilis?s pour d?blayer les b?timents effondr?s. <>, a expliqu? Rosemond Pradel qui, le 9 ao?t dernier, a proc?d? ? l’ouverture officielle d’un pont provisoire jet? sur la rivi?re de la Grand’Anse.