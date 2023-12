Un astéroïde dénommé “Dieu du Chaos” sera plus proche de la terre en 2029, annonce la Nasa

​

L’astéroïde “Dieu du Chaos” s’approche de l’orbite terrestre, d’après la Nasa qui lance une mission pour l’étudier.

L’astéroïde Apophis autrement appelé “Dieu du Chaos” s’approche de la terre et sera plus proche d’ici 2029, a annoncé la Nasa qui a envoyé un vaisseau spatial de l’agence OSIRIS-REx désormais appelé OSIRIS-APEX pour étudier le survol extrêmement rapproché de la Terre par l’astéroïde Apophis (Dieu du Chaos) en 2029.

“L’ancien vaisseau spatial OSIRIS-REx se lance dans un voyage pour étudier l’astéroïde Apophis et profiter du survol de la Terre par l’astéroïde en 2029, ce qui ne s’est pas produit depuis l’aube de l’histoire enregistrée”, peut-on lire sur le site de la Nasa.

L’astéroïde Apophis ou “Dieu du Chaos” est de « type S » composé de matériaux silicatés et de nickel-fer – un peu différent de l’astéroïde riche en carbone « C- ». tapez »Bennu. “Bien qu’Apophis ne heurtera pas la Terre lors de cette rencontre ou dans un avenir proche, le passage en 2029 amènera l’astéroïde à moins de 20 000 milles (32 000 kilomètres) de la planète. surface plus proche que certains satellites, et suffisamment proche pour être visible à l’œil nu dans l’hémisphère oriental”, a indiqué la Nasa.

Par ailleurs, les scientifiques estiment que les astéroïdes de la taille d’Apophis, d’un diamètre d’environ 367 mètres (environ 340 mètres), ne s’approchent aussi près de la Terre qu’une fois tous les 7 500 ans.

Toutefois, sa rencontre rapprochée avec la Terre modifiera l’orbite de l’astéroïde et la durée de sa journée de 30,6 heures. La rencontre pourrait également provoquer des tremblements de terre et des glissements de terrain à la surface de l’astéroïde, susceptibles de soulever de la matière et de découvrir ce qui se trouve en dessous.

