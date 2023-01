Un autre 12 janvier, pas assez de bonnes nouvelles

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

La multinationale Digicel, apr?s le 12 janvier 2010, d?s 2011, avait lanc? les rendez-vous du 12 janvier avec une s?rie d’inaugurations. Une, deux inaugurations plus tard, la compagnie a cess? d’importuner les autorit?s ha?tiennes et la soci?t? ha?tienne en g?n?ral car rien de marquant pour souligner la reconstruction ne venait des acteurs locaux. Nous, les Ha?tiens, avons extirp? toute signification au 12 janvier. Il ne sert ni comme une date-souvenir pour marquer le deuil ni comme une date-levier pour symboliser la reconstruction.

Les mauvaises nouvelles nous assaillent. Les raisons de se r?jouir sont rares. Le cycle ne s’arr?te pas. Le cirque qui l’accompagne non plus. Les responsables ? tous les niveaux font des promesses mais ne font rien pour les tenir.

Treize ans plus tard, les ravages de la catastrophe initi?e le 12 janvier 2010 continuent de se propager en cercles concentriques. Chaque jour, depuis le 12 janvier 2010, un nouveau secteur est affect?, une nouvelle zone est frapp?e, un pan du pays s’enfonce. Les catastrophes que nous connaissons sont naturelles et humaines. Nous ne nous sommes toujours pas relev?s pour sortir du chemin de croix commenc? ce jour-l?.

