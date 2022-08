Un bateau avec plus de 300 Ha?tiens arrive en Floride

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un groupe de plus de 300 migrants ha?tiens est arriv? au large des Florida Keys samedi apr?s-midi, selon les garde-c?tes am?ricains. Leur voilier surcharg? s’est ?chou? au large de la communaut? ferm?e d’Ocean Reef, ont indiqu? les garde-c?tes, rapporte un article du Miami Herald, samedi 6 ao?t 2022.

Le nombre de migrants ayant r?ussi ? atteindre le rivage n’a pas ?t? pr?cis? dans l’imm?diat, mais des photos fournies au Miami Herald montrent des personnes du bateau assises sur le terrain du complexe exclusif, envelopp?es dans des serviettes et recevant des bouteilles d’eau. Les garde-c?tes ont ?galement indiqu? que plusieurs personnes du groupe avaient saut? dans l’eau sans gilet de sauvetage et avaient d? ?tre secourues, peut-on lire dans cet article.

La zone situ?e au large de la c?te Nord de Key Largo est une destination fr?quente des migrants ha?tiens depuis novembre. Plusieurs d?barquements ont eu lieu ? peu pr?s ? cet endroit pr?cis, et un peu plus au sud, pr?s d’une route isol?e ? deux voies appel?e Card Sound Road.

Le groupe de samedi comprenait des personnes de tous ?ges, y compris des personnes ?g?es, de jeunes enfants et des nourrissons, a d?clar? une source des forces de l’ordre, selon cet article.

Cette arriv?e intervient alors que les garde-c?tes et la patrouille frontali?re ont d? faire face ? une augmentation constante du nombre de migrants cubains dans divers endroits des Keys cette semaine.

Ha?ti conna?t son plus grand exode maritime depuis 2004 en raison de la d?t?rioration de la s?curit? et des conditions politiques et ?conomiques. Depuis le d?but du mois d’octobre, les garde-c?tes ont arr?t? plus de 6 534 personnes en mer qui tentaient de rejoindre les ?tats-Unis, a indiqu? cet article du Miami Herald.