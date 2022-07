Un BINUH de 42 membres, la Chine n’a pas ?t? ?cout?e, les affrontements se poursuivent

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, peut-on lire dans la r?solution en anglais dont le journal a obtenu copie, vendredi 15 juillet 2022.

Selon cette r?solution, il est d?cid? que l’unit? de police et d’administration p?nitentiaire du BINUH comprendra jusqu’? 42 personnes civiles et d?tach?es pour servir de conseillers en mati?re de police et d’administration p?nitentiaire.

Cette unit? sera dirig?e par un commissaire de police de l’ONU. L’entit? de cette mission pr?pos?e aux droits de l’homme devra aider ? la lutte contre la violence sexuelle et sexiste, y compris l’identification de conseillers pour la protection des femmes, le cas ?ch?ant.

Au plan politique, la r?solution a r?it?r? la n?cessit? pour toutes les parties prenantes ha?tiennes, y compris avec le soutien du BINUH, de parvenir ? un accord urgent sur un cadre durable, assorti d’un calendrier commun?ment accept? pour un processus politique dirig? par les Ha?tiens afin de permettre l’organisation d’?lections l?gislatives et pr?sidentielle inclusives, pacifiques, libres, justes et transparentes d?s que les conditions de s?curit? et les pr?paratifs logistiques le permettront.

Concernant la lutte contre l’ins?curit?, la r?solution demande aux ?tats membres d’interdire le transfert d’armes l?g?res, de petit calibre et des munitions ? des acteurs non ?tatiques engag?s ou soutenant la violence des gangs, les activit?s criminelles ou les violations des droits de l’homme en Ha?ti.

Elle demande de pr?venir leur trafic et encourage la coop?ration entre les ?tats membres pour pr?venir le trafic et le d?tournement illicites d’armes, y compris en fournissant et en ?changeant des informations opportunes et ? jour afin d’identifier et de combattre les sources et les cha?nes d’approvisionnement du trafic illicite.

En ce qui concerne la lutte contre la contrebande et le contr?le des ports, la r?solution du Conseil de s?curit? de l’ONU demande au BINUH de travailler avec l’ONUDC et les autres agences des Nations unies concern?es pour aider les autorit?s ha?tiennes ? lutter contre les flux financiers illicites ainsi que le trafic et le d?tournement d’armes et de mat?riel connexe et ? am?liorer la gestion et le contr?le des fronti?res et des ports.

La r?solution a r?it?r? l’importance de l’engagement de l’ONUDC et d’autres agences pertinentes des Nations unies pour soutenir les efforts contre les gangs arm?s, renforcer la s?curit? portuaire, am?liorer la perception des recettes douani?res et r?duire les flux financiers illicites, et r?it?re en outre l’importance d’assurer un financement volontaire pour soutenir ces efforts.

Les dessous du vote de la r?solution

Le Conseil de s?curit? de l’ONU a adopt? vendredi ? l’unanimit? une r?solution des Etats-Unis et du Mexique demandant aux Etats membres de l’Organisation d’interdire le transfert d’armes l?g?res aux gangs s?vissant en Ha?ti, sans aller jusqu’? d?cider d’un embargo comme l’avait r?clam? avec insistance dans la semaine la Chine.

Le texte “appelle les ?tats membres ? interdire le transfert d’armes l?g?res et de petit calibre et de munitions ? des acteurs non ?tatiques engag?s dans ou soutenant la violence des gangs, des activit?s criminelles ou des violations des droits humains en Ha?ti”.

La Chine, qui avait r?clam? l’imposition d’un embargo sur les armes l?g?res ? destination des gangs en Ha?ti, a estim? que “cette r?solution ?tait un avertissement” pour ces derniers. Des sanctions individuelles pourraient ?tre prises dans les 90 jours en vertu de la r?solution ? l’encontre de leurs chefs, a soulign? apr?s le vote l’ambassadeur chinois ? l’ONU, Zhang Jun.

Le texte aurait “pu ?tre meilleur”, a-t-il ajout?, estimant cependant qu’il s’agissait “d’un bon pas dans le bon sens”. Tout au long de la semaine, P?kin s’?tait montr? ? l’offensive pour durcir le texte propos? par les Etats-Unis et le Mexique, jug? trop mou alors que le pays s’enfonce dans la crise.

La Chine avait ainsi jug? jeudi qu'”un embargo sur les armes contre les gangs criminels ?tait le minimum que le Conseil doive faire en r?ponse ? une situation ?pouvantable”.

L’ambassadeur chinois a une nouvelle fois d?plor? vendredi “le vide du pouvoir” en Ha?ti, une “situation humanitaire (qui) se d?t?riore” et la “violence des gangs”.

Saisie d’armes

Sur le dossier ha?tien, P?kin est devenu ? l’ONU un acteur de plus en plus important ces derni?res ann?es. La raison? Une volont? chinoise de repr?sailles, assurent des diplomates occidentaux, apr?s la reconnaissance de Ta?wan par Port-au-Prince.

P?kin d?ment de son c?t? ?tablir tout lien entre les deux sujets.

Co?ncidence ou pas avec les n?gociations ardues qui se sont tenues sur le renouvellement de la mission politique onusienne Binuh, les autorit?s ha?tiennes ont proc?d? ? une rare saisie d’armes au port de la capitale, Port-au-Prince.

L’administration ha?tienne des douanes a indiqu? jeudi soir avoir, dans le premier des trois conteneurs cibl?s, d?j? mis la main sur “18 armes de guerre, 4 pistolets de calibres 9 mm, 14.646 cartouches, 140 chargeurs, un viseur et 50.000 dollars am?ricains en faux”.

Plusieurs mandats d’arr?t ont ?t? ?mis contre des individus suspect?s d’?tre li?s ? l’arriv?e de cette cargaison en Ha?ti.

Outre l’absence d’embargo sur les armes, la Chine n’a pas non plus r?ussi ? imposer le lancement de consultations sur l’envoi en Ha?ti d’une force de police r?gionale afin de pacifier le pays.

La r?solution se limite ? demander ? Antonio Guterres d’?tudier avec des pays de la r?gion “les options possibles” pour renforcer la s?curit? en Ha?ti, avec un rapport ? remettre le 15 octobre prochain.

La r?solution “exige la cessation imm?diate de la violence des gangs et des activit?s criminelles”. Elle reconduit le mandat de la Binuh jusqu’au 15 juillet 2023.

Les affrontements continuent, le bilan des victimes augmente

Le bilan provisoire au 12 juillet des nouveaux affrontements entre les deux principales coalitions de gangs arm?s, connues sous le nom de <> et <>, ? Cit? Soleil ont fait au moins 99 d?c?s et 135 bless?s, 20 disparus, de nombreux cas de viol et plus d’une centaine de maisons d?truites et incendi?es, a indiqu? l’OCHA, citant des chiffres du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, vendredi 15 juillet 2022.

<>, peut-on lire dans ce rapport, soulignant que <>.

L’acc?s ? la commune de Cit? Soleil est extr?mement difficile. Le ravitaillement en eau potable et nourriture est ? l’arr?t depuis le d?but du week-end et les commerces et march?s sont ferm?s. La volatilit? de la situation rend extr?mement difficile et dangereux l’acc?s aux quartiers o? les combats se d?roulent ainsi que l’?vacuation des bless?s vers les h?pitaux. La population de Cit? Soleil comptait d?j? parmi les plus vuln?rables de la ZMPAP avec des taux critiques de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans enregistr?s en avril 2022 avant le d?but des violences.

Au cours des trois derni?res ann?es, dans un contexte de crise politique et ?conomique persistante, les gangs arm?s ont pris de l’ampleur et ont progressivement ?tendu leur contr?le ? plus d’un tiers de la ZMPAP. OCHA estime qu’environ 1,5 million de personnes, soit pr?s de 50% de la population de la capitale, sont directement touch?es par la violence, et voient leur libert? de mouvement et l’acc?s aux services de base restreints, peut-on lire dans ce rapport.

Selon le Cadre int?gr? de classification de la s?curit? alimentaire (IPC) pour mars 2022, 1,1 million de personnes souffraient d?j? d’ins?curit? alimentaire ? Port-au-Prince. Un demi-million d’enfants de la capitale seraient ?galement priv?s d’?cole ? cause de l’ins?curit?, d’apr?s les analyses du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef).

Le niveau de violence et la fr?quence des affrontements entre gangs ont consid?rablement augment? ces derniers mois, atteignant un premier pic lors des affrontements de Croix-des-Bouquets, Tabarre et Cit? Soleil fin avril 2022 qui ont fait plus de 200 morts, des centaines de bless?s et pr?s de 17 000 d?plac?s, a r?v?l? ce rapport.

——————–

Roberson Alphonse

Avec Philippe RATER/AFP