Un cardinal du Vatican et ancien conseiller du pape condamné à de la prison pour fraude financière.

Le cardinal Angelo Giovanni Angelo Becciu a été condamné, ce samedi 16 décembre, par le tribunal du Vatican à cinq ans et six mois d’emprisonnement, à l’interdiction perpétuelle d’exercer une fonction publique et à une amende de huit mille euros pour fraudes financières. Des amendes sont également infligées à d’autres accusés.

Selon le Vatican news, dans ce procès concernant la gestion des fonds de la Secrétairerie d’État, centré sur l’achat et la vente d’un immeuble à Londres, le cardinal Becciu a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de détournement de fonds.

La Cour a estimé que le délit de détournement de fonds était avéré pour l’utilisation illicite de la somme de 200 millions de dollars US et 500 000 dollars US, “représentant environ un tiers des disponibilités à l’époque de la Secrétairerie d’État de la cité du Vatican, car elle a violé les dispositions relatives à l’administration des biens ecclésiastiques”.

Le cardinal Becciu a démissionné de son poste de haut rang au sein de l’Église catholique en 2020, mais il avait déclaré que le pape lui avait demandé de le faire à la suite d’une enquête sur d’éventuels délits financiers.

