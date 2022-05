Un drame dans le drame de l’ins?curit?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Au d?but du mois en cours, l’Unicef avait sonn? l’alarme sur la situation des ?coles situ?es dans les quartiers pris en otage par les gangs. 5 mai 2022. D’apr?s l’agence onusienne, pr?s de 1 700 ?coles sont actuellement ferm?es dans la zone m?tropolitaine. 500 000 enfants seraient priv?s du pain de l’instruction.

Selon l’Unicef, qui a repris les chiffres du minist?re de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), dans la zone m?tropolitaine, 772 ?coles sont ferm?es ? Croix-des-Bouquets, 446 ?coles ? Tabarre, 274 ? Cit? Soleil, et 200 autres ? Martissant, Fontamara, au centre-ville et bas Delmas.

Quand ce communiqu? a ?t? publi? le 5 mai dernier les membres du gang 400 Mawozo et de Chen Mechan s’affrontaient encore dans la Plaine du Cul-de-Sac. On ne sait pas si les ?coles qui gardent encore leurs portes ferm?es depuis l’?clatement de ce conflit il y a trois semaines ?taient prises en compte dans le rapport du MENFP. Lors de la publication du communiqu?, il n’y avait pas encore l’exode massif des habitants de Pernier pour fuir les balles des gangs m?contents d’?tre pourchass?s par la police.

Le communiqu? de l’Unicef a soulev? un probl?me s?rieux que la soci?t? ignorait ou n’en parlait pas assez. Avec presque 2 000 ?coles ferm?es dans un pays o? il n’en avait pas assez, c’est un drame qui devrait inqui?ter toute la soci?t?. G?n?ralement, on prescrit d’ouvrir des ?coles pour fermer des prisons. Nous sommes en train de faire l’inverse.

On ne sait pas ce que deviennent les enfants qui fr?quentaient les ?coles qui sont ferm?es. Cette question doit ?tre r?pondue avec pr?cision. En attendant, on peut ?mettre l’hypoth?se qu’ils n’ont pas tous le luxe de remplir les formalit?s pour fr?quenter une autre institution scolaire. Personne n’ignore que m?me en temps normal beaucoup de parents ?prouvent de grandes difficult?s ? payer l’?colage de leurs enfants. Il n’est pas inutile de rappeler que 80% de nos ?tablissements scolaires sont priv?s alors que la majorit? de la population vit dans la pauvret?.

Les cons?quences de l’ins?curit? sur le syst?me scolaire constituent un drame dont le pays subira les effets sur le long terme. Personne ne sait combien d’enfants ne mettront plus jamais les pieds dans une salle de classe. Il faut aussi s’attendre ? des r?percussions sur la qualit? de l’?ducation dues ? la d?motivation des ?l?ves et les jours de classe perdus pour les ?coles qui r?sistent. Les cons?quences sont aussi ?conomiques quand on sait que des ?coles ferm?es signifient aussi des emplois directs et indirects perdus.

A l’occasion de la Journ?e nationale des enseignants, nous avons une pens?e sp?ciale pour les enseignants qui payent un lourd tribut ? l’ins?curit?.



Pharès Jérôme, MSc

Journaliste à Le Nouvelliste



Enseignant à l'UEH

