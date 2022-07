Un film sur Jovenel Mo?se : “July 7”

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Pour son nouveau film, Robinson Lauvince, r?alisateur ha?tien ?voluant aux ?tats-Unis d’Am?rique a utilis? les grands moyens afin d’offrir aux amoureux du 7e art une production au standard international. Dix millions de dollars ont ?t? mobilis?s pour la production de ce film intitul? “July 7” (7 juillet en Fran?ais), en r?f?rence ? la date de l’assassinat de Jovenel Moise.

C’est un film r?alis? ? partir d’une histoire de Robinson Lauvince dont le sc?nario a ?t? ?crit par l’?crivain Gary Victor et l’acteur Paul Henry Athis. “July 7” met en vedette l’illustre acteur ha?tien Jimmy Jean-Louis, l’acteur et docteur Fresnel Larosiliere, la 1ere dauphine de Miss Univers 2016 Raquel P?lissier, Paul Henry Athis, Caelle Jean-Baptiste, sans oublier le plus jeune champion de No?l Cara?be Jean Garmel Buteau. En outre, le film nous permet de voir deux acteurs ?trangers en l’occurrence Anthony Alvarez qu’on retrouve dans la s?rie Netflix Startup et qui a jou? aux c?t?s de Sandra Bullock dans Le secret de la cit? perdue, et l’acteur cubain Pedro Moreno.

July 7 raconte l’histoire d’un pr?sident assassin? dans sa r?sidence, mais aussi son enfance et tous les chemins o? il a d? passer avant d’acc?der ? la magistrature supr?me de l’Etat.

Il ne faut cependant pas croire que le film est un hommage ? feu Jovenel Mo?se. “July 7″, nous dit le r?alisateur ha?tien, n’entend pas faire non plus le proc?s du d?funt chef de l’?tat. Il est de pr?f?rence n? dans un souci de faire oeuvre d’histoire mais aussi d’offrir au monde entier une production de qualit? sur un ?v?nement majeur survenu dans le pays. ” En tant que film maker, c’?tait toujours mon r?ve de documenter ce qui se passe dans mon pays. Beaucoup d’?v?nements se sont produits dans le pays sans qu’il n’y ait vraiment une production professionnelle qui les retrace pour que le monde entier puisse regarder. Lorsqu’on a assassin? le pr?sident, j’ai fait le m?me constant et l’id?e m’est venue de faire ce film”, confie Lauvince a Ticket Magazine avec beaucoup d’enthousiasme.

La production de ce film a ?t? enclench?e tout de suite apr?s la mort de Jovenel Moise. Pour l’instant, le film est en post production et sera achev? bient?t. Aucune date n’est encore d?finie pour la sortie du film. Cependant, Robinson Lauvince connu pour avoir ?t? le r?alisateur du film Married Men, voit d?j? son film dans les plus grandes salles de cin?ma ? travers le monde. La bande annonce de ce long m?trage est toutefois sort dans les march?s internationaux ce 7 juillet 2022 et, puisque cette date est d?clar?e journ?e de deuil national en Ha?ti, elle sera disponible le lundi 11 juillet prochain dans le pays.

Pr?cisons aussi qu’une ?quipe de producteurs ex?cutifs compos?s d’Ha?tiens et de quelques ?trangers g?re ce film. Il s’agit de Joff Philossaint, Mariel Tollinchi, Jimmy Jean Louis, Jean Joseph Philossaint et de Guerby Mertil.