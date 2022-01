« Un grand mangeur ne devient jamais végétarien »

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Sur la question de la corruption qui est un délit universellement abhorré, il est plus facile de prononcer de grands discours que d’agir pour qu’aux élections à la fin de l’année 2022 ou à la prochaine transition (de rupture) Ali Baba et les quarante voleurs ne soient pas aux commandes une fois de plus. La bonne gouvernance y est en jeu, question gravissime. Malheureusement les réformes économiques et institutionnelles (justice et police) sponsorisées par la communauté internation…