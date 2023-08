Un homme condamné à 15 ans de prison pour abus sexuels sur un garçon de 2 ans en République dominicaine

​

​

Kelvin Peña reconnu coupable d’avoir violé le fils d’une Haïtienne.

En République dominicaine, Kelvin Peña a été condamné à 15 ans de prison par le tribunal collégial de Puerto Plata pour avoir abusé sexuellement d’un garçon de deux ans, fils d’une femme haïtienne. L’individu purgera sa peine au Centre de correction et de réadaptation San Felipe à Puerto Plata, comme rapporté par plusieurs médias dominicains. Afin de protéger l’identité du mineur, les noms de l’enfant et de sa mère n’ont pas été divulgués.

Selon le dossier détaillé présenté par le bureau du procureur public dominicain, l’homme a emmené l’enfant chez lui à moto, profitant du fait que la mère de l’enfant, une ressortissante haïtienne, travaillait et l’avait confié à une autre personne. Plus tard, lorsque la femme est rentrée chez elle et n’a pas retrouvé son fils, elle a commencé à le chercher. Elle l’a découvert le lendemain au domicile de Peña, déshydraté et portant des traces physiques de l’agression, comme rapporté par le journal El Dia dans un article.

Suite à la découverte des preuves physiques de l’agression sur le garçon de deux ans, l’enfant a été conduit à l’hôpital et admis dans différents centres de santé. Il a été évalué par des médecins de l’Institut national des sciences médico-légales (Inacif), qui ont déterminé qu’il avait été abusé sexuellement à plusieurs reprises.

Le dossier de la victime a été présenté par la procureure Luisa Marmolejos, coordinatrice de l’Unité de prise en charge globale des victimes de violence fondée sur le genre, de violence domestique et d’infractions sexuelles. Elle affirme que l’individu condamné a enfreint les dispositions établies dans les articles 332-1 et 332-2 du Code pénal dominicain, ainsi que le Code de protection et des droits fondamentaux des enfants et des adolescents (Loi 136-03).

À lire aussi:

Saisie d’une cargaison de 1197 livres de marijuana au point frontalier Dajabón-Ouanaminthe