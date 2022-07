Un homme dangereux, le nouvel ouvrage de Gary Victor

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Paru aux ?ditions C3, cette plaquette de 111 pages compte cinq nouvelles: Madeleine, L’ange d?chu d’Amanda, Le r?ve fait chair, La remise du temps et Un homme dangereux, le titre ?ponyme du recueil. Dans ces diff?rentes nouvelles, Gary Victor prom?ne le lecteur, encore une fois, dans son son monde ? lui. ? p?n?trer ces histoires qui composent cette plaquette, on en rit, on s’?tonne, on prend du temps pour r?fl?chir.

Comment s’y prendre, s’accrocher ? des nouvelles relatives ? la grossesse de jeunes femmes qui n’ont pas eu de rapport sexuel ? Autant qu’il s’en souvienne, le narrateur raconte avoir eu des songes, le voyant faire l’amour avec ces femmes qui, par la suite, sont tomb?es enceintes dans la vraie vie. Marie, Sarah ou encore Madeliene, la fille du hougan Papa F?s, elles connaissent toutes le m?me sort. Le narrateur est devenu un homme dangereux.

Dans ce recueil, les nouvelles parlent au lecteur. Elles font corps ? son quotidien. A Travers ces r?cits, l’auteur pose aussi la probl?matique de la vie en couple: l’absence, l’infertilit?, l’infid?lit?… Le romancier projette son regard sur la fid?lit? de Shahrazad envers son <> qui le trompe ou encore l’amour d’un homme pour sa femme et le temps de vie qu’il a donn?. <>, ?crit l’auteur.

<>, peut-on lire dans la quatri?me de couverture.

Dans ce livre, Gary attire l’attention sur un ensemble de choses. Sans porter de jugement peut-?tre sur certains faits, il les soumet plut?t ? la r?flexion. ? noter que les noms de ses personnages ne sont pas quelque chose d’anodin. Marie, Madeleine, Jean-Baptiste, J?zabel, Sarah, Job… ne sont-ils pas tous des noms tir?s de la Bible et renvoyant ? des histoires bien pr?cises ? L’auteur invite au voyage et ? la r?flexion.

Le Livre Un homme dangereux de Gary Victor, des nouvelles ? chaud, des r?cits ? lire d’une traite. Dans ces pages blanches, l’actualit? coule ? flots; Gary peint aussi la r?alit? violente que traverse la soci?t? ha?tienne dans toutes ses composantes. Comme dans d’autres r?cits, l’auteur prom?ne son miroir dans lequel la soci?t? peut bien se reconna?tre.

L’ouvrage Un homme dangereux montre aussi d’autres facettes de l’auteur. Dans ce r?cit, ce n’est pas seulement le nouvelliste, mais aussi le philosophe qui prend son temps ? se questionner sur le temps. Qui donne sa conception du temps et de la vie. Il incombe au lecteur la t?che de faire la d?marcation entre l’auteur et le narrateur, dissocier le <> de l’auteur de celui du narrateur.

Un homme dangereux, Gary Victor, 111 pages, C3 ?ditions.