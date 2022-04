Un incendie detruit le plus grand marche public de Jacmel

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Un incendie, qui s’est declare aux environs de de quatre heure ce mardi matin, a ravage tout sur son passage au marche de Beaudouin, le plus grand marche public de Jacmel. Les sapeurs-pompiers de la ville n’arrivaient pas a circonscrire le feu. Le marche public de Jacmel est divise en deux parties reparties sur 3 rues. Le marche Chili constitue d’entrepots de fortune construits par les marchands et celui du Bresil, equivalant a deux tiers du marche abrite sous une grande construstion, en partie metallique, realise par le tresor public et actuellement rase par le feu.

“Pour quel peche paie-t-on, Christ?”, a crie dans une detresse contagieuse une marchande.

Les cris et les pleurs des marchandes et des proches de celles-ci ont accentue l’atmosphere macabre du marche. Une foule immense constituee de gens venus des quatre coins de la ville a assiste avec impuissance la destruction par le feu de plusieurs centaines de millions de gourdes de marchandises achetees avec de l’argent emprunte a des taux gigantesques d’institutions de micros-credits de la place par ces marchands et marchandes de la classe moyenne. Le public accompagne par des pleurs les victimes dans leur desolation.