Un jeune de Petit-Goâve a représenté Haïti à un sommet international sur les droits de l’homme au siège des Nations Unies

Jean Rousselet Saint-Firmin représente Haïti sur la scène mondiale au 17e Sommet international des droits de l’homme au Siège des Nations Unies.

Jean Rousselet Saint-Firmin, originaire de la ville de Petit-Goâve, a représenté Haïti en tant que Délégué de la Jeunesse au 17ème Sommet International des Droits de l’Homme qui s’est tenu les 7 et 8 juillet dernier au siège des Nations Unies à New York. Jean Rousselet SAINT-FIRMIN promeut activement la Déclaration universelle des droits de l’homme dans sa communauté et plaide pour l’égalité et la paix à travers le programme éducatif de Youth for Human Rights International. Le thème du Sommet de cette année marquant le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies était: Égalité, Dignité et Unité.

“Ce fut une expérience extraordinaire pour moi. J’ai eu l’occasion de discuter avec des jeunes délégués de plusieurs pays qui agissent en faveur des droits de l’homme, et ce fut un honneur pour moi de partager mes expériences avec eux. De plus, les intervenants étaient très inspirants lors du sommet, et cela me donne la force de continuer mon travail en faveur des droits humains. Après ce sommet, je continuerai à former plus de jeunes de ma communauté afin qu’ils puissent connaître leurs droits en tant qu’humains”, a déclaré Jean Rousselet Saint-Firmin.

Le Sommet était organisé par la Mission permanente du Timor-Leste auprès de l’ONU et coparrainé par les Missions permanentes de l’Irlande, de l’Albanie et de la République démocratique du Congo. Il s’est tenu dans la salle du Conseil économique et social des Nations Unies, offrant aux délégués jeunes et seniors de plus de 45 pays l’occasion de se rencontrer et d’être encadrés par des icônes internationales des droits de l’homme.

Parmi les orateurs éminents de ce Sommet figuraient le Représentant permanent du Timor-Leste auprès de l’ONU, l’Ambassadeur Karlito Nunes ; le représentant permanent de l’Albanie auprès de l’ONU, l’ambassadeur Ferit Hoxha ; Président sortant de International Physicians for the Prevention of Nuclear War, le Dr Ira Helfand, lauréat du prix Nobel de la paix en 1985 et 2017 ; Co-fondateur et président d’Eyes Open International, Harold D’Souza ; directeur de l’exploitation de Movement Forward, Inc. Jared Feuer ; Monina Arevalo Zenarosa, juge associée à la retraite de la Cour d’appel des Philippines et présidente de la Commission indépendante contre les armées privées ; et le professeur Haetham Abdul-Razaq, Ph.D., Northwest Vista College.

Plus de 400 fonctionnaires, ambassadeurs et représentants de missions permanentes de l’ONU, représentants d’ONG, éducateurs, défenseurs des droits de l’homme et membres de la société civile ont assisté à la conférence de deux jours avec des téléspectateurs en ligne à travers le monde via le site Web de l’ONU.

L’éducation et le rôle des universités et des gouvernements pour s’assurer que la Déclaration universelle des droits de l’homme est enseignée aux personnes de tous âges ont été l’un des thèmes du Sommet. Les panélistes ont discuté de l’importance des établissements d’enseignement qui défendent l’éducation aux droits de l’homme.

Pour clôturer ce sommet, les jeunes délégués et les délégués seniors sont descendus dans les rues de New York, distribuant des exemplaires des brochures des jeunes pour les droits de l’homme et lisant pour les gens leurs 30 droits. Ils se sont ensuite réunis à Times Square, où ils ont recueilli des signatures sur une pétition géante de 12 pieds pour rendre obligatoire l’éducation aux droits humains dans les écoles.

Notons que sur 6 300 applicants, Jean Rousselet Saint-Firmin a été sélectionné en avril dernier au programme Community Engagement Exchange (CEE) financé par le département d’État américain et implémenté par IREX. L’originaire de la ville de Petit-Goâve faisait partie du groupe de 142 personnes de 77 pays qui avaient participé à cette activité qui s’est déroulée sur une période de trois mois dans plusieurs villes aux États-Unis.

