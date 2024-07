Un jeune de Petit-Goâve sélectionné pour représenter Haïti au forum économique mondial en Suisse

Jean Rousselet Saint-Firmin de Petit-Goâve représentera Haïti au forum économique mondial en Suisse.

Jean Rousselet Saint-Firmin, un jeune leader haïtien natif de Petit-Goâve, a été choisi pour représenter Haïti au prestigieux Forum Économique Mondial qui se tiendra à Genève, en Suisse, du 10 au 12 juillet 2024. Avant son départ, il a accordé une entrevue exclusive à Juno7.

Jean Rousselet Saint-Firmin participera au sommet annuel des Shapers en tant que curateur de la Global Shapers Community de Port-au-Prince. « Je suis profondément honoré et reconnaissant d’avoir été invité à participer au sommet annuel des Shapers en tant que curateur de la Global Shapers Community de Port-au-Prince. C’est une opportunité exceptionnelle de rencontrer des jeunes leaders, d’échanger des idées novatrices et de contribuer aux discussions sur des sujets d’importance mondiale. Cette invitation est une reconnaissance du travail acharné et de l’engagement dans ma communauté et la Global Shapers Community de Port-au-Prince. Je suis impatient de partager mes expériences et d’apporter ma contribution à cet événement prestigieux », a-t-il déclaré.

Environ 500 Shapers du monde entier ont été invités à participer à ce sommet. Jean Rousselet Saint-Firmin est le seul Haïtien à y participer cette année, marquant la première présence haïtienne à cet événement depuis 2019.

Invité en tant que curateur actuel (juillet 2024 à juin 2025) de la Global Shapers Community de Port-au-Prince, Jean Rousselet Saint-Firmin partagera et acquerra des connaissances et des compétences pratiques en matière de leadership. Il s’agit d’une opportunité pour lui de construire un réseau mondial de pairs qui le soutiendront tout au long de son mandat et de son parcours en Haïti.

« Je tiens à remercier les organisateurs du sommet pour cette invitation, et j’ai hâte de participer activement aux débats et aux initiatives qui en découleront », a-t-il conclu.

Le Forum Économique Mondial (WEF) est une organisation internationale indépendante dédiée à l’amélioration de l’état du monde en engageant les leaders d’entreprises, les responsables politiques, les universitaires et d’autres figures influentes pour façonner les programmes mondiaux, régionaux et sectoriels. En 2011, le WEF a fondé la Global Shapers Community, un réseau de jeunes inspirants de moins de 30 ans qui travaillent ensemble pour relever les défis locaux, régionaux et mondiaux. Le hub de la Global Shapers Community de Port-au-Prince a été créé en Haïti en 2012.

