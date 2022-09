<>, un livre pour r?habiliter le d?funt pr?sident Mo?se

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Les contributeurs de cet ouvrage collectif sont connus de tous : ce sont des proches collaborateurs du feu pr?sident Jovenel Mo?se, assassin? en sa r?sidence le 7 juillet 2021. Il s’agit d’Emmanuel Jean Fran?ois, ancien directeur de communication de la pr?sidence sous Jovenel Mo?se, Renald Lub?rice, ancien secr?taire g?n?ral du Conseil des ministres; Guichard Dor?, ex-conseiller de M. Mo?se; Thomas Jacques, ancien ministre de l’Agriculture; Pierre Josu? Ag?nor Cadet, ancien ministre de l’?ducation nationale; Stanley Lucas, fin d?fenseur du chef de l’?tat assassin?; Pierre Antoine Louis, diplomate et ancien conseiller de Jovenel Mo?se; l’ancien Premier ministre Jean Michel Lapin; le Dr Louineau Pierre, ancien membre du comit? consultatif pour l’?laboration du projet de la nouvelle constitution et l’ancienne ministre Rose Anne Auguste.

Publi? sous la direction d’Emmanuel Jean Fran?ois, <> r?unit un ensemble de textes ?crits dans une langue simple, parfois ?logieuse et le plus souvent d?fensive, qui revient sur les quatre ann?es et six mois que le pr?sident Mo?se a pass? au pouvoir.

Apr?s la pr?face de son directeur, l’ouvrage est ouvert par un texte de Pradel Henriquez, ancien ministre de la communication de Jovenel Mo?se qui avait d?clar? que son poste lui conf?re le titre de porte-parole attitr? du gouvernement. S’ensuit le texte <> ?crit par Renald Lub?rice. Ensuite, Guichard Dor? a pr?sent?, dans sa contribution, un Jovenel Mo?se vu comme un martyr du changement et un acteur de l’histoire.

Les deux parties qui s’ensuivent se consacrent ? la Caravane du changement. Si Emmanuel Jean Fran?ois a tent? de pr?senter ce projet tel que l’ancien pr?sident le voyait, l’ing?nieur-agronome Thomas Jacques l’a pr?sent? comme une d?marche strat?gique de l’action publique. Ancien ministre de l’?ducation nationale de Jovenel Mo?se, Pierre Josu? Ag?nor Cadet s’est content? de pr?senter ce qu’il appelle les grandes actions de l’administration de Mo?se en mati?re d’?ducation nationale.

Stanley Lucas, lui, a ?labor? sur ce qu’il qualifie de tentative d’assassinat des projets de modernisation du pr?sident Jovenel Mo?se. Diplomate de son ?tat, Pierre Antoine Louis a quant ? lui pr?sent? un ?clairage sur la politique diplomatique et ?trang?re du pr?sident Jovenel Mo?se. Il a suffi ? Jean Michel Lapin de se souvenir de Jovenel Mo?se pour camper le d?funt chef de l’?tat comme <>. Jovenel Mo?se a ?t? un visionnaire pour Emmanuel Jean Fran?ois, celui qui envisageait le d?veloppement endog?ne d’Ha?ti selon Louis Naud Pierre, une ?nergie trop complexe pour l’establishment du syst?me <> de la R?publique de Port-au-Prince pour Rose Anne Auguste.

<> est un livre hommage, un livre-t?moignage publi? dans l’objectif de rendre un hommage bien m?rit? au pr?sident Mo?se qui a ?t? assassin? en sa r?sidence le 7 juillet 2022 >>, l?che Emmanuel Jean Fran?ois a l’?mission Panel Magik, sur Magik 9, vendredi 9 septembre 2022, dans une tentative d’explication du bien-fond? d’un tel ouvrage. L’ancien directeur de communication du Palais national a essay? de justifier que ce livre n’a rien ? voir avec un bilan du pr?sident Mo?se, mais vise plut?t ? mettre en lumi?re la gouvernance de M. Mo?se, sa vision pendant les quatre ans et six mois qu’il a pass?s au pouvoir.

<>, a soutenu Jean Fran?ois avant d’avouer que les contributeurs de cet ouvrage, qui se consid?rent comme les gardiens de la m?moire du d?funt pr?sident, n’entendent pas laisser croire ? la post?rit? que Jovenel Mo?se a ?t? un m?diocre, un pr?sident insens? et indiff?rent.

<> est disponible dans plusieurs librairies de la place, notamment ? La Pl?iade et le livre est en vente signature le samedi 10 septembre 2022 au Karibe Convention Center au prix de 2 000 gourdes pour le grand public et 1 500 gourdes pour les jeunes universitaires.